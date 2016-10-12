الصفحة الرئيسية / منوعات / زفاف سعودي يتحول إلى كارثة!

زفاف سعودي يتحول إلى كارثة! أرسل الخبر



وقد تحول زفاف شاب سعودي إلى كارثة بعد اشتعال إحدى السيارات في مكان حفل الزفاف، لتنقلب أصوات الأغاني وعبارات التهاني إلى صرخات استغاثة وحالة من الهلع.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر لحظة احتراق سيارة قيل إنها "مميزة" من نوع جيب "شاص" قدمها له أحد المدعوين كهدية في حفل زفافه .

وتصاعدت النيران من السيارة التي كانت متوقفة على ما يبدو أمام قاعة الاحتفالات، مما اضطر المدعوين لبذل جهدهم في محاولة إخمادها، لكن دون جدوى، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في كل مكان وسط هلع وصراخ المدعوين.



هيمن فيديو صادم لحادث حريق في عرس بجدة على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعوديةوقد تحول زفاف شاب سعودي إلى كارثة بعد اشتعال إحدى السيارات في مكان حفل الزفاف، لتنقلب أصوات الأغاني وعبارات التهاني إلى صرخات استغاثة وحالة من الهلع.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر لحظة احتراق سيارة قيل إنها "مميزة" من نوع جيب "شاص" قدمها له أحد المدعوين كهدية في حفل زفافه .وتصاعدت النيران من السيارة التي كانت متوقفة على ما يبدو أمام قاعة الاحتفالات، مما اضطر المدعوين لبذل جهدهم في محاولة إخمادها، لكن دون جدوى، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في كل مكان وسط هلع وصراخ المدعوين. وكالات Saida Online