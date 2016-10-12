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بالفيديو: شجار داخل سوبرماركت يدفع برجل الأمن إلى ضرب سيّدة! أرسل الخبر



ووقع الحادث في جنوب مدينة سوتشي الروسية وصوّر أحد المارة الفيديو بعدما سمع صوت الصراخ يعمّ في الأرجاء.

وفي التفاصيل، ذهبت امرأتان إلى السوبر ماركت لشراء زجاجة كحول إلّا أنّ واحدة من بينهما كسرت زجاجة مشروب عن طريق الخطأ.

ونتيجة لذلك، حاول العمال في السوبر ماركت إجبار إحدى السيّدتين على دفع ثمن الزجاجة المكسورة، فدار الجدال بين الطرفين إلى أنّ أقدم أحد رجال الأمن في المتجر على لكم السيّدة.



وبعد انتشار الفيديو، ألقت الشرطة القبض على الرجل ويتمّ حالياً التحقيق في الحادث.



انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحارس أمن في سوبر ماركت روسيّ، وهو يلكم سيّدة على وجهها بعد خلاف على زجاجة مشروب مكسورة.ووقع الحادث في جنوب مدينة سوتشي الروسية وصوّر أحد المارة الفيديو بعدما سمع صوت الصراخ يعمّ في الأرجاء.وفي التفاصيل، ذهبت امرأتان إلى السوبر ماركت لشراء زجاجة كحول إلّا أنّ واحدة من بينهما كسرت زجاجة مشروب عن طريق الخطأ.ونتيجة لذلك، حاول العمال في السوبر ماركت إجبار إحدى السيّدتين على دفع ثمن الزجاجة المكسورة، فدار الجدال بين الطرفين إلى أنّ أقدم أحد رجال الأمن في المتجر على لكم السيّدة.وبعد انتشار الفيديو، ألقت الشرطة القبض على الرجل ويتمّ حالياً التحقيق في الحادث. LBCI | DAILYMAIL Saida Online