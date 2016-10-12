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سيدة اعمال صيداوية تتوارى عن الانظار بعد عمليات احتيال وصلت حصيلتها الى المليون دولار أرسل الخبر



وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع صيدا اون لاين فإن سيدة الاعمال الصيداوية (خ. ا. ح.) قامت ببيع عدة شقق سكنية في منطقة القرية شرق صيدا وفي منطقة بقسطا شمال صيدا لاكثر من شخص وقبضت مبالغ مالية منهم قبل ان تحتال على افراد عائلتها ببيع منزل العائلة الذي تقطنه بموجب وكالة من والدتها واشقائها دون معرفتهم بذلك وتتوارى عن الانظار.

وافادت مصادر مطلعة لموقع صيدا اون لاين ان اكثر من مليون دولار امريكي هو المبلغ الذي تم احصاؤه حتى الان في عمليات الاحتيال التي قامت بها سيدة الاعمال، بعدما قام العديد من المتضررين برفع دعاوى قضائية ضدها ووضع اشارات على العقارات المتنازع عليها.



وعلم موقع صيدا اون لاين انها قبل اشهر قامت ببيع عدة شقق سكنية الى شخصين او اكثر في منطقة القرية شرق صيدا، حيث تفاجأ صاحب احدى الشقق السكنية بباب حديدي على مدخل منزله ليكتشف ان الشقة التي اشتراها تم بيعها الى شخص آخر.



وفي منطقة بقسطا قامت سيدة الاعمال ببيع اكثر من شقة سكنية غير مكتملة لاكثر من شخص بعد قبض دفعات اولية منهم.



من جهته لايزال زوج سيدة الاعمال متواجد في مدينة صيدا وهو ينفي ان تكون زوجته قد سافرت وهربت وبحوزتها الاموال.



وعلم موقع صيدا اون لاين ان عائلة سيدة الاعمال تحاول حل بعض المشاكل خصوصا موضوع شقة العائلة التي باعتها دون موافقتهم.



موقع صيدا اون لاين يتحفظ عن نشر اسماء المواطنين الذين وقعوا ضحية عمليات النصب والاحتيال مع العلم ان معظمهم تقدموا بدعاوى قضائية ضدها. بعد تواريها عن الانظار منذ مدة بدأت قصة سيدة الاعمال الصيداوية تتكشف، حيث وقع ضحيتها عدد كبير من الاشخاص بعمليات احتيال لم يسلم منها افراد عائلتها.وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع صيدا اون لاين فإن سيدة الاعمال الصيداوية (خ. ا. ح.) قامت ببيع عدة شقق سكنية في منطقة القرية شرق صيدا وفي منطقة بقسطا شمال صيدا لاكثر من شخص وقبضت مبالغ مالية منهم قبل ان تحتال على افراد عائلتها ببيع منزل العائلة الذي تقطنه بموجب وكالة من والدتها واشقائها دون معرفتهم بذلك وتتوارى عن الانظار.وافادت مصادر مطلعة لموقع صيدا اون لاين ان اكثر من مليون دولار امريكي هو المبلغ الذي تم احصاؤه حتى الان في عمليات الاحتيال التي قامت بها سيدة الاعمال، بعدما قام العديد من المتضررين برفع دعاوى قضائية ضدها ووضع اشارات على العقارات المتنازع عليها.وعلم موقع صيدا اون لاين انها قبل اشهر قامت ببيع عدة شقق سكنية الى شخصين او اكثر في منطقة القرية شرق صيدا، حيث تفاجأ صاحب احدى الشقق السكنية بباب حديدي على مدخل منزله ليكتشف ان الشقة التي اشتراها تم بيعها الى شخص آخر.وفي منطقة بقسطا قامت سيدة الاعمال ببيع اكثر من شقة سكنية غير مكتملة لاكثر من شخص بعد قبض دفعات اولية منهم.من جهته لايزال زوج سيدة الاعمال متواجد في مدينة صيدا وهو ينفي ان تكون زوجته قد سافرت وهربت وبحوزتها الاموال.وعلم موقع صيدا اون لاين ان عائلة سيدة الاعمال تحاول حل بعض المشاكل خصوصا موضوع شقة العائلة التي باعتها دون موافقتهم.موقع صيدا اون لاين يتحفظ عن نشر اسماء المواطنين الذين وقعوا ضحية عمليات النصب والاحتيال مع العلم ان معظمهم تقدموا بدعاوى قضائية ضدها. خاص صيدا أون لاين Saida Online