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بالصور: ماذا يفعل مورغان فريمان في الحسينية؟ أرسل الخبر



فيما ذهب البعض إلى التعليق على الصور بأنّ من يظهر بها شبيه “فريمان” وليس هو، ليعتبر آخرون أنه قد تشيع.

إلا انّه وفي متابعة للموضوع فإنّ الظاهر في الصور هو بالفعل الممثل وليس شبيهه، وقد التقطت في إحدى حسينيات لندن، وذلم في إطار الفيم الوثائقي الذي يصوره لقناة “National Geographic” ويحمل عنوان قصة الله، وذلك استناداً لمعلومات نشرها موقع “parhlo”.

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للممثل العالمي مورغان فريمان وهو جالس في مجلس عزاء في إحدى الحسينيات، هذه الصور قد طرحت قد فرضيات فمنهم من أشار أنّها في لندن، ومنهم من قال أميركا.فيما ذهب البعض إلى التعليق على الصور بأنّ من يظهر بها شبيه “فريمان” وليس هو، ليعتبر آخرون أنه قد تشيع.إلا انّه وفي متابعة للموضوع فإنّ الظاهر في الصور هو بالفعل الممثل وليس شبيهه، وقد التقطت في إحدى حسينيات لندن، وذلم في إطار الفيم الوثائقي الذي يصوره لقناة “National Geographic” ويحمل عنوان قصة الله، وذلك استناداً لمعلومات نشرها موقع “parhlo”. جنوبية Saida Online