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طفل بين الحياة والموت يناشد صاحب الأيادي البيضاء وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور للتدخل في حالته أرسل الخبر



حالته اليوم بين الحياة والموت حيث كانت نتيجة هذا الحادث المروع استئصال الطحال نتيجة الحادث ونزيف في الدماغ وكسر في الفخذ وكسر بالكتف وإلى الأن فاقد للوعي ولقد تمنعت كل الجهات المعنيه من الانروا وغيرها من مساعدة هذا الطفل البريء الذي لا يوجد له معيل.



وأخيراَ نناشد معاليكم بالنظر والرأفه بهذا الطفل البرئ ولكم جزيل الشكر.



للتواصل مع عم الطفل : 0096176802348







إنه الطفل الفلسطيني ذات الإثنى عشر ربيعاً محمود عمر الهندي يتيم الأب والأم والهارب من الحرب في سوريا وجاء إلى لبنان لزيارة أخته المعاقة والتي تسكن في مخيم عين الحلوة مع عمه ، فقد كان على موعد مع حادث سيارة على كورنيش صيدا البحري أثناء اجتيازه الشارع لتصدمه سياره مسرعة ويلوذ صاحبها بالفرار بدون معرفة حتى رقم سيارته ، ولينقل الطفل عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى مشفى لبيب الطبي لتلقي العلاج .حالته اليوم بين الحياة والموت حيث كانت نتيجة هذا الحادث المروع استئصال الطحال نتيجة الحادث ونزيف في الدماغ وكسر في الفخذ وكسر بالكتف وإلى الأن فاقد للوعي ولقد تمنعت كل الجهات المعنيه من الانروا وغيرها من مساعدة هذا الطفل البريء الذي لا يوجد له معيل.وأخيراَ نناشد معاليكم بالنظر والرأفه بهذا الطفل البرئ ولكم جزيل الشكر.للتواصل مع عم الطفل : 0096176802348 الأستاذ وسيم وني Saida Online