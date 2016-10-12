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الاعتداء على الناشط الشبابي عاصف موسى امام منزله في منطقة الهمشري في صيدا أرسل الخبر



وفي اتصال مع موقع صيدا اون لاين اكد موسى ان الشخص المعتدي حاول ان يدوسه بالسيارة امام منزله وهو في حالة غير طبيعية حيث قام عدد من اقارب موسى بالدفاع عنه ما ادى الى اصابة المعتدي.

واشار موسى ان المعتدي هو من اصحاب السوابق ويتعاطى المخدرات.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية واوقفت شخصين على خلفية الاشكال.

وقد تلقى الناشط الشبابي عاصف موسى سيل من الاتصالات المستنكرة لهذه الحادثة والمطالبة بمعاقبة الفاعل.

هذا واصدرت رابطة عرب الزبيد الاجتماعية بيان جاء فيه:"

بعد واقعة الاعتداء على منزل الناشط الشبابي و الناطق الرسمي باسم رابطة عرب الزبيد الاجتماعية ، عاصف موسى .

نعلن دعمنا اللا متناهي له و نستنكر هذا الاعتداء اولا ، ثم نعلن ثانيا عن توجهنا الى ملاحقة المعتدي قضائيا كمرحلة اولى لها ما يليها وفق المستجدات." قام احد الاشخاص بالاعتداء على الناشط الشبابي عاصف موسى امام منزله في منطقة الهمشري في صيدا.وفي اتصال مع موقع صيدا اون لاين اكد موسى ان الشخص المعتدي حاول ان يدوسه بالسيارة امام منزله وهو في حالة غير طبيعية حيث قام عدد من اقارب موسى بالدفاع عنه ما ادى الى اصابة المعتدي.واشار موسى ان المعتدي هو من اصحاب السوابق ويتعاطى المخدرات.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية واوقفت شخصين على خلفية الاشكال.وقد تلقى الناشط الشبابي عاصف موسى سيل من الاتصالات المستنكرة لهذه الحادثة والمطالبة بمعاقبة الفاعل.هذا واصدرت رابطة عرب الزبيد الاجتماعية بيان جاء فيه:"بعد واقعة الاعتداء على منزل الناشط الشبابي و الناطق الرسمي باسم رابطة عرب الزبيد الاجتماعية ، عاصف موسى .نعلن دعمنا اللا متناهي له و نستنكر هذا الاعتداء اولا ، ثم نعلن ثانيا عن توجهنا الى ملاحقة المعتدي قضائيا كمرحلة اولى لها ما يليها وفق المستجدات." صيدا أون لاين Saida Online