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بالفيديو - نوَّمها مغناطيسياً وهذا ما جعلها تفعله ... مخيف !!! أرسل الخبر



في مقطع فيديو أدهش كل من شاهده، أجرى دارين براون تجربة مذهلة مع امرأة من الجمهور تدعى سارة أمام العشرات من الأشخاص بعد أن قام بتنويمها مغناطيسياً وطلب منها تناول قطعة من الزجاج.

وبعدما وضع قطعة من الزجاج في فمها طلب دارين من سارة أن تبتلعها وأن تتناول بعض التفاح بعدها وسط ذهول من الجمهور. وانتهت التجربة بنجاح دون أن تصاب سارة بأي مضاعفات نتيجة ابتلاعها قطعة الزجاج.



أدهش الساحر البريطاني المعروف دارين براون جمهوره مرة أخرى في برنامج تم بثه على القناة البريطانية الرابعة، بعدما قام بتنويم امرأة مغناطيسياً وجعلها تأكل قطعة من الزجاج.في مقطع فيديو أدهش كل من شاهده، أجرى دارين براون تجربة مذهلة مع امرأة من الجمهور تدعى سارة أمام العشرات من الأشخاص بعد أن قام بتنويمها مغناطيسياً وطلب منها تناول قطعة من الزجاج.وبعدما وضع قطعة من الزجاج في فمها طلب دارين من سارة أن تبتلعها وأن تتناول بعض التفاح بعدها وسط ذهول من الجمهور. وانتهت التجربة بنجاح دون أن تصاب سارة بأي مضاعفات نتيجة ابتلاعها قطعة الزجاج. وكالات Saida Online