الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / بالون يصطاد الطائرات.. "سوخوي 22" تبتلع الطعم وتهبط اضطرارياً بحماة

بالون يصطاد الطائرات.. "سوخوي 22" تبتلع الطعم وتهبط اضطرارياً بحماة أرسل الخبر



وفي التفاصيل، صنع أحد الضباط المنشقين عن نظام الأسد الرائد المهندس "أبو البراء" مضاداً للطيران تمكن من إخراج طائرة سوخوي 22 عن العمل بشكل كامل بعد احتراق أحد محركاتها مما اضطر الطيار للتوجه نحو مطار حماة والهبوط اضطراريا.

وقال الرائد "أبو البراء" في تصريح لبلدي نيوز إن "العملية تمت من خلال إطلاق مئات البالونات الحرارية المملوءة بغاز النتروجين المستخلص من مفاعلات محلية الصنع والبالون محمل بصاعق صغير مع حشوة صغيرة من (آر دي اكس)".

وأضاف أن محرك الطائرة محرك ضخم يعمل على مبدأ سحب الهواء من الأمام باتجاه الداخل لتمام عملية الاحتراق وقوة الدفع، ولو مر البالون بجانب الطائرة حتى مسافة ١٠ أمتار فإن محرك الطائرة يقوم بابتلاع البالون المحمل بالطعم، وبمجرد الابتلاع فإن حرارة المحرك تفجر "الآر دي اكس" والصاعق ينفجر أيضا، وهذا يضمن عملية تكسير شفرات المحرك التوربيني داخل المحرك. هبطت طائرة حربية تابعة للنظام، اضطراريا في مطار حماة العسكري، اليوم الثلاثاء، بعد ابتلاعها جسما غريبا، هو نوع من مضاد الطائرات تم تصنيعه محلياً.وفي التفاصيل، صنع أحد الضباط المنشقين عن نظام الأسد الرائد المهندس "أبو البراء" مضاداً للطيران تمكن من إخراج طائرة سوخوي 22 عن العمل بشكل كامل بعد احتراق أحد محركاتها مما اضطر الطيار للتوجه نحو مطار حماة والهبوط اضطراريا.وقال الرائد "أبو البراء" في تصريح لبلدي نيوز إن "العملية تمت من خلال إطلاق مئات البالونات الحرارية المملوءة بغاز النتروجين المستخلص من مفاعلات محلية الصنع والبالون محمل بصاعق صغير مع حشوة صغيرة من (آر دي اكس)".وأضاف أن محرك الطائرة محرك ضخم يعمل على مبدأ سحب الهواء من الأمام باتجاه الداخل لتمام عملية الاحتراق وقوة الدفع، ولو مر البالون بجانب الطائرة حتى مسافة ١٠ أمتار فإن محرك الطائرة يقوم بابتلاع البالون المحمل بالطعم، وبمجرد الابتلاع فإن حرارة المحرك تفجر "الآر دي اكس" والصاعق ينفجر أيضا، وهذا يضمن عملية تكسير شفرات المحرك التوربيني داخل المحرك. بلدي نيوز Saida Online