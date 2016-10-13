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بالصور... العثور على جثة شاب فلسطيني مقتولا في احد ازقة عين الحلوة أرسل الخبر



وقد اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان القتيل ناشط اسلامي ويجري مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لمعرفة تفاصيل جريمة.



عثر على الشاب الفلسطيني محمد كوتا مقتولا بعدة طلقات نارية وهو مكبل اليدين ومعصوب العينيين في أحد ازقة مخيم عين الحلوة في الشارع الفوقاني. وقد حضر عناصر القوة الامنية المشتركة وباشروا التحقيقات لمعرفة الجناة.وقد اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان القتيل ناشط اسلامي ويجري مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لمعرفة تفاصيل جريمة. صيدا أون لاين