الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / فيها نهران وأربعة مجاري وصيدا تشكو من انقطاع المياه

فيها نهران وأربعة مجاري وصيدا تشكو من انقطاع المياه أرسل الخبر



ففي لبنان حوالي ٢٠٠٠ ساقية او جدول ، و٤٠ نهراً منها ١٧ نهراً دائم الحركة والنشاط على مدار السنة و ٢٣ نهراً موسمياً.

وقد بلغ حجم المياه السطحية والجوفية فيه حوالي ٢,٦ مليار م٣، وبلغ حجم الكمية المستخدمه فعلياً حوالي ٢ مليار م٣ ، أما مساحة الانهار والمجاري في مدينة صيدا فتبلغ ١٥ هكتاراً، ومعدل سقوط الأمطار فيها يقارب ال ٧٥٠ ملم . هذا وفي مدينة صيدا نهران وأربعة مجاري هي:

١- نهر الأولي، يحد مدينة صيدا من الشمال، ينبع من جبل الباروك وجبل نيحا وفيه يلتقي نبع باتر مع نبع جزين في مرج بسري حتى سمي النهر بنهر بسري ، وتتكون منه بحيرة بسري في واد سحيق يفصل بين جبل لبنان وجنوب، هذه البحيره التي تعبتر أكبر بحيرة بعد بحيرة القرعون في لبنان، وهي تغذي بالمياه بركة أنان وتستخدم مياهها في توليد الكهرباء. هذا ويعرف أحد روافد الأولي بنهر الشامي عند بلدة جون، ويمر قرب معبد اشمون وعليه محطة شارل الحلو لتوليد الكهرباء ويبلغ طوله حتى مصبه ٤٥ كلم ، ومساحة حوضه ٣٠٠ كم٢، ما سمح له بتلقي كميه هائله من الامطار تصل الى ٣٤٣ مليون م٢ .

وكان هذا النهر يعرف قديماً بنهر الفراديس وبوسترانوس، وتجري فيه المياه دون انقطاع

2- نهر سينيق ، يحد مدينة صيدا من الجنوب وينبع من عين الزرقا على ارتفاع ٦٦٢ م ، يستمد مياهه من الأمطار المتساقطة والثلوج في جبل صافي أو جبل الريحان وتلال اقليم التفاح، تجري مياهه غزيره في فصل الشتاء وتمر في وادي جهنم بين عنقون وكفرحتى مروراً بزغدرايا ودرب السيم ليصب في البحر عند محلة سينيق، وفي فصل الصيف يترك تحت رحمة مجاري الصرف الصحي ليصبح مكباً للردميات والنفايات واطارات السيارات، فتتكاثر فيه جميع أنواع الحشرات أيام الجفاف وعند نضوب مياهه.



ويقطع مدينة صيدا ( أربعة مجاري) تمتد من الشرق الى الغرب ، وقد عملت مياه الأمطار المتجمعه فيها على نقل كميات من المتفتتات الصخريه التي ساهمت مع عوامل أخرى في تشكيل سهل صيدا . هذا وقد أدى تحويل القسم الذي يمر فيها إلى مجمع لتلقي المياه المبتذله ومن ثم تلويث الشاطيء الصيداوي، الى جانب الروائح الكريهة التي تزيد من تلوث الهواء.

1-مجرى البرغوث: يبدأ هذا المجرى من الجنوب الغربي لبلدة لبعا شرقي صيدا على علو ٣٦١ م عن سطح البحر وعلى بعد ٩ كلم. ويتجه غرباً ماراً ببلدات وادي بعنقودين ،القريه، عين الدلب ،مدرسة الأمريكان الى ان ينتهي في البحر عند خليج اسكندر ( المرفأ المصري).

يتلقى هذا المجرى مياهه من السيول و الأمطار الشتوية المتجمعة يضاف إليها مياه الينابيع المتفجرة من الطبقات الصخرية في بلدات لبعا ، عين الدلب و الميه و ميه ، هذا و قد تم سقف هذا المجرى سنة ١٩٨٧ من مدرسة الأمركان حتى البحر، و كان هذا المجرى منتزهاً يقصده الصيداويون عام 1956

2- مجرى القملة: يبدأ من الجنوب الشرقي لبلدة مجدليون على إرتفاع ٢١٥ متر عن سطح البحر من طبقة صخور أيوسينية ، ثم يخترق طبقة الصخور الكرسناسية ، السينونان البيضاء اللون و يتجه غرباً ماراً بحارة صيدا ثم قياعة و يخترق حي القملة قبل أن يصب في البحر قرب الإستراحة.

و قد تم سقف هذا المجرى إبتداءً من معمل الزيباوي عند خط سكة الحديد حتى البحر عام ١٩٨٦. و قد سمي هذا المجرى بهذا الإسم لأن الصيادين كانوا يقومون بصيانة مراكبهم و شباكهم قربه و كان آخرون يقومون بدبغ الجلود عند ضفافه ما أدى إلى ظهور القمل و تكاثره وبخاصةً أيام الجفاف سماه الأتراك )مجرى القملة) و هناك من يرى أن هذا الأسم أطلقه الفرنسيون عام ١٨٤٠ عندما رأوا أن مياهه بيضاء بلون الحليب فسموه (comme lait ) .و كان يوجد على ضفاف هذا المجرى سبع مطاحن

3- مجرى عين زيتون: وهو مجرى ملوث بفعل المجارير و المياه العضوية يصب مباشرةً في الحوض المائي ( حوض النفايات والعوادم والروائح الكريهه ) المستحدث شمال معمل النفايات، و يكون أحد المسببات في إنتشار الروائح في مدينة صيدا وبخاصةً بعد اختلاطه مع عوادم النفايات ، كما يسبب ضرراً بتسربه الى طبقة المياه الجوفيه . و هو يخترق مخيم عين الحلوة ثم يضيع في البساتين ما يشكل صعوبة كبيرة في تصريف مياه الأمطار عن معظم الطرق الموجودة

4- مجرى بوغياث: (برياس) أسمه قديماً ، يتلقى مياه الأمطار الشتوية المتجمعة بدءا من منطقة مجدليون في الشرق مروراً بعبرا القديمة و البرامية التحتا ، إضافةً إلى مياه بعض الينابيع الربيعية، و ينتهي في البحر بالقرب من دار المعلمين سابقا.

هذا و قد جرى تقويم المجاري الأربعة و تحويلها إلى أقنية مسقوفة و الإستفادة منها لمنع التلوث البيئي من المياة الراكدة و تحويلها إلى طرق بين أحياء المدينة، غير أن مجرور القملة لم يكتمل بناؤه بشكل كامل ، فما يزال ينشر الروائح الكريهة، و يساعد في إنتشار الحشرات.

و التقويم هو كالتالي: المجرى الأبعاد بالمتر الطول المنفذ بالمتر

القملة ٣* ٦ ١٤٠٠ متر

البرغوث ٤ * ٢ ١٢٠٠ متر

عين زيتون ٤* ٢ ٩٠٠ متر

بوغياث ٢*٥،٢ ٨٠٠ متر

و لا ننسى الإنجاز الهندسي و التاريخي المعروف " بقناة الخاسكية " الذي بفضلها أصبح من الممكن جر مياه نهر الأولي إلى بساتين الوسطاني، وبفضلها إزدهرت الزراعة هناك .

و يعود إنشاء هذه القناة إلى العصر الروماني ، ويقال ان الامير فخر الدين اسماها على اسم زوجته وهي بطول يتجاوز العشرة كلم تبدأ من علمان بمحازاة حدود الوسطاني الشرقي و المعروفة بطريق السلطانية، المصدر "مبادرة للمدينة" .

المطلوب الآن بعد ما عرضناه و فصلناه حول أنهار و مجاري صيدا التالي:

- ضرورة المحافظة والاهتمام بالمجاري الطبيعية وتخطيطها لتبقى مصارف رئيسية تحمي المدينة من الطوفان.

- تجميع المياه المبتذلة وفصلها عن الأنهار والمجاري، وجرها الى محطة التكرير في سينيق ، للحد من تلوث المجاري والأنهار وحماية مصادر المياه وجوفها.

- عدم دمج المجاري الصحية بشبكة تصريف مياه الأمطار.

وأخيرا نسأل هل ستلقى هذه الاقتراحات آذانا صاغية لدى المسؤولين في المدينة؟ لبنان بلد غني بالمياه السطحية والجوفية ، فقد امتاز بموقع وطبيعة جغرافية ميزته عن بقية دول المنطقةففي لبنان حوالي ٢٠٠٠ ساقية او جدول ، و٤٠ نهراً منها ١٧ نهراً دائم الحركة والنشاط على مدار السنة و ٢٣ نهراً موسمياً.وقد بلغ حجم المياه السطحية والجوفية فيه حوالي ٢,٦ مليار م٣، وبلغ حجم الكمية المستخدمه فعلياً حوالي ٢ مليار م٣ ، أما مساحة الانهار والمجاري في مدينة صيدا فتبلغ ١٥ هكتاراً، ومعدل سقوط الأمطار فيها يقارب ال ٧٥٠ ملم . هذا وفي مدينة صيدا نهران وأربعة مجاري هي:١- نهر الأولي، يحد مدينة صيدا من الشمال، ينبع من جبل الباروك وجبل نيحا وفيه يلتقي نبع باتر مع نبع جزين في مرج بسري حتى سمي النهر بنهر بسري ، وتتكون منه بحيرة بسري في واد سحيق يفصل بين جبل لبنان وجنوب، هذه البحيره التي تعبتر أكبر بحيرة بعد بحيرة القرعون في لبنان، وهي تغذي بالمياه بركة أنان وتستخدم مياهها في توليد الكهرباء. هذا ويعرف أحد روافد الأولي بنهر الشامي عند بلدة جون، ويمر قرب معبد اشمون وعليه محطة شارل الحلو لتوليد الكهرباء ويبلغ طوله حتى مصبه ٤٥ كلم ، ومساحة حوضه ٣٠٠ كم٢، ما سمح له بتلقي كميه هائله من الامطار تصل الى ٣٤٣ مليون م٢ .وكان هذا النهر يعرف قديماً بنهر الفراديس وبوسترانوس، وتجري فيه المياه دون انقطاع2- نهر سينيق ، يحد مدينة صيدا من الجنوب وينبع من عين الزرقا على ارتفاع ٦٦٢ م ، يستمد مياهه من الأمطار المتساقطة والثلوج في جبل صافي أو جبل الريحان وتلال اقليم التفاح، تجري مياهه غزيره في فصل الشتاء وتمر في وادي جهنم بين عنقون وكفرحتى مروراً بزغدرايا ودرب السيم ليصب في البحر عند محلة سينيق، وفي فصل الصيف يترك تحت رحمة مجاري الصرف الصحي ليصبح مكباً للردميات والنفايات واطارات السيارات، فتتكاثر فيه جميع أنواع الحشرات أيام الجفاف وعند نضوب مياهه.ويقطع مدينة صيدا ( أربعة مجاري) تمتد من الشرق الى الغرب ، وقد عملت مياه الأمطار المتجمعه فيها على نقل كميات من المتفتتات الصخريه التي ساهمت مع عوامل أخرى في تشكيل سهل صيدا . هذا وقد أدى تحويل القسم الذي يمر فيها إلى مجمع لتلقي المياه المبتذله ومن ثم تلويث الشاطيء الصيداوي، الى جانب الروائح الكريهة التي تزيد من تلوث الهواء.1-مجرى البرغوث: يبدأ هذا المجرى من الجنوب الغربي لبلدة لبعا شرقي صيدا على علو ٣٦١ م عن سطح البحر وعلى بعد ٩ كلم. ويتجه غرباً ماراً ببلدات وادي بعنقودين ،القريه، عين الدلب ،مدرسة الأمريكان الى ان ينتهي في البحر عند خليج اسكندر ( المرفأ المصري).يتلقى هذا المجرى مياهه من السيول و الأمطار الشتوية المتجمعة يضاف إليها مياه الينابيع المتفجرة من الطبقات الصخرية في بلدات لبعا ، عين الدلب و الميه و ميه ، هذا و قد تم سقف هذا المجرى سنة ١٩٨٧ من مدرسة الأمركان حتى البحر، و كان هذا المجرى منتزهاً يقصده الصيداويون عام 19562- مجرى القملة: يبدأ من الجنوب الشرقي لبلدة مجدليون على إرتفاع ٢١٥ متر عن سطح البحر من طبقة صخور أيوسينية ، ثم يخترق طبقة الصخور الكرسناسية ، السينونان البيضاء اللون و يتجه غرباً ماراً بحارة صيدا ثم قياعة و يخترق حي القملة قبل أن يصب في البحر قرب الإستراحة.و قد تم سقف هذا المجرى إبتداءً من معمل الزيباوي عند خط سكة الحديد حتى البحر عام ١٩٨٦. و قد سمي هذا المجرى بهذا الإسم لأن الصيادين كانوا يقومون بصيانة مراكبهم و شباكهم قربه و كان آخرون يقومون بدبغ الجلود عند ضفافه ما أدى إلى ظهور القمل و تكاثره وبخاصةً أيام الجفاف سماه الأتراك )مجرى القملة) و هناك من يرى أن هذا الأسم أطلقه الفرنسيون عام ١٨٤٠ عندما رأوا أن مياهه بيضاء بلون الحليب فسموه (comme lait ) .و كان يوجد على ضفاف هذا المجرى سبع مطاحن3- مجرى عين زيتون: وهو مجرى ملوث بفعل المجارير و المياه العضوية يصب مباشرةً في الحوض المائي ( حوض النفايات والعوادم والروائح الكريهه ) المستحدث شمال معمل النفايات، و يكون أحد المسببات في إنتشار الروائح في مدينة صيدا وبخاصةً بعد اختلاطه مع عوادم النفايات ، كما يسبب ضرراً بتسربه الى طبقة المياه الجوفيه . و هو يخترق مخيم عين الحلوة ثم يضيع في البساتين ما يشكل صعوبة كبيرة في تصريف مياه الأمطار عن معظم الطرق الموجودة4- مجرى بوغياث: (برياس) أسمه قديماً ، يتلقى مياه الأمطار الشتوية المتجمعة بدءا من منطقة مجدليون في الشرق مروراً بعبرا القديمة و البرامية التحتا ، إضافةً إلى مياه بعض الينابيع الربيعية، و ينتهي في البحر بالقرب من دار المعلمين سابقا.هذا و قد جرى تقويم المجاري الأربعة و تحويلها إلى أقنية مسقوفة و الإستفادة منها لمنع التلوث البيئي من المياة الراكدة و تحويلها إلى طرق بين أحياء المدينة، غير أن مجرور القملة لم يكتمل بناؤه بشكل كامل ، فما يزال ينشر الروائح الكريهة، و يساعد في إنتشار الحشرات.و التقويم هو كالتالي: المجرى الأبعاد بالمتر الطول المنفذ بالمترالقملة ٣* ٦ ١٤٠٠ مترالبرغوث ٤ * ٢ ١٢٠٠ مترعين زيتون ٤* ٢ ٩٠٠ متربوغياث ٢*٥،٢ ٨٠٠ مترو لا ننسى الإنجاز الهندسي و التاريخي المعروف " بقناة الخاسكية " الذي بفضلها أصبح من الممكن جر مياه نهر الأولي إلى بساتين الوسطاني، وبفضلها إزدهرت الزراعة هناك .و يعود إنشاء هذه القناة إلى العصر الروماني ، ويقال ان الامير فخر الدين اسماها على اسم زوجته وهي بطول يتجاوز العشرة كلم تبدأ من علمان بمحازاة حدود الوسطاني الشرقي و المعروفة بطريق السلطانية، المصدر "مبادرة للمدينة" .المطلوب الآن بعد ما عرضناه و فصلناه حول أنهار و مجاري صيدا التالي:- ضرورة المحافظة والاهتمام بالمجاري الطبيعية وتخطيطها لتبقى مصارف رئيسية تحمي المدينة من الطوفان.- تجميع المياه المبتذلة وفصلها عن الأنهار والمجاري، وجرها الى محطة التكرير في سينيق ، للحد من تلوث المجاري والأنهار وحماية مصادر المياه وجوفها.- عدم دمج المجاري الصحية بشبكة تصريف مياه الأمطار.وأخيرا نسأل هل ستلقى هذه الاقتراحات آذانا صاغية لدى المسؤولين في المدينة؟ بقلم: فؤاد الصلح Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي