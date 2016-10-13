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أحمد الحريري زار مسني دار السلام: لإيلائهم الاهتمام الرسمي عبر دعم جمعية جامع البحر أرسل الخبر



وكان في استقبال الحريري: نائب رئيس الجمعية المهندس فادي حجازي وامين السر حسن صفدية واعضاء الهيئة الادارية "مصطفى عزام ، عبد الحميد زويا ، صلاح المهتار وسعيد جمعة " واعضاء الهيئة العامة "بشير السقا، مازن حشيشو ، باسم زعتري، غسان دندشلي ، محمد البزري وابراهيم حجازي ".ورافق الحريري في الزيارة منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء المنسقية " رمزي مرجان ومحيي الدين النوام واحمد حجازي " ومن مكتب الحريري " محمود بعاصيري ويوسف اليمن ".

وحرص الحريري على عيادة عدد من المسنين المرضى والمقعدين والاطمئنان الى صحتهم ومجالسة عدد آخر منهم في جلستهم الصباحية مطلعا منهم على اوضاعهم .

واعرب الحريري عن اعتزازه وفخر كل صيداوي بهذا الصرح الاجتماعي الانساني العريق منوها بالدور الانساني والاجتماعي الرائد للجمعية ورسالتها التكافلية في خدمة المجتمع ورعاية من يمثلون بركة هذا المجتمع وقيمه اي كبار السن، مشددا على اهمية ايلاء مسني جمعية جامع البحر الخيرية الاهتمام والرعاية المطلوبين من قبل الجهات الرسمية المختصة بتقديم الدعم اللازم لعمل وبرامج هذه الجمعية الناشطة التي يشهد لها تاريخها في هذا المجال .

وسبق الجولة اجتماع للحريري مع اعضاء الهيئتين الادارية والعامة الحاضرين تناول اوضاع الجمعية وبرامجها الاجتماعية والتكافلية ومشاريعها المستقبلية ولا سيما مشروع " النارنج".



































زار امين عام تيار المستقبل احمد الحريري مستشفى دار السلام للرعاية الاجتماعية التابع لجمعية جامع البحر الخيرية في صيدا متفقدا مسني ومسنات الدار والعاملين فيها، وتزامنت الزيارة مع اسبوع احياء اليوم العالمي للمسن.وكان في استقبال الحريري: نائب رئيس الجمعية المهندس فادي حجازي وامين السر حسن صفدية واعضاء الهيئة الادارية "مصطفى عزام ، عبد الحميد زويا ، صلاح المهتار وسعيد جمعة " واعضاء الهيئة العامة "بشير السقا، مازن حشيشو ، باسم زعتري، غسان دندشلي ، محمد البزري وابراهيم حجازي ".ورافق الحريري في الزيارة منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء المنسقية " رمزي مرجان ومحيي الدين النوام واحمد حجازي " ومن مكتب الحريري " محمود بعاصيري ويوسف اليمن ".وحرص الحريري على عيادة عدد من المسنين المرضى والمقعدين والاطمئنان الى صحتهم ومجالسة عدد آخر منهم في جلستهم الصباحية مطلعا منهم على اوضاعهم .واعرب الحريري عن اعتزازه وفخر كل صيداوي بهذا الصرح الاجتماعي الانساني العريق منوها بالدور الانساني والاجتماعي الرائد للجمعية ورسالتها التكافلية في خدمة المجتمع ورعاية من يمثلون بركة هذا المجتمع وقيمه اي كبار السن، مشددا على اهمية ايلاء مسني جمعية جامع البحر الخيرية الاهتمام والرعاية المطلوبين من قبل الجهات الرسمية المختصة بتقديم الدعم اللازم لعمل وبرامج هذه الجمعية الناشطة التي يشهد لها تاريخها في هذا المجال .وسبق الجولة اجتماع للحريري مع اعضاء الهيئتين الادارية والعامة الحاضرين تناول اوضاع الجمعية وبرامجها الاجتماعية والتكافلية ومشاريعها المستقبلية ولا سيما مشروع " النارنج". رأفت نعيم Saida Online