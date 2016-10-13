الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / التفاح اللبناني فاكهة "البهاء" المفضلة دعما لمزارعيه وتعميما لفائدته

التفاح اللبناني فاكهة "البهاء" المفضلة دعما لمزارعيه وتعميما لفائدته أرسل الخبر



ففي اطار برنامج خدمة المجتمع قام وفد من مدرسة البهاء ضم نحو عشرين طالبا وطالبة ورافقهم المشرف العام نبيل بواب وعدد من المعلمات بزيارة حقل لأشجار التفاح في جزين وساعدوا صاحبه المزارع جورج عون في قطاف الموسم وشراء ما قطفوه تمهيدا لبيعه داخل المدرسة يومي الخميس والجمعة دعما لمزارعي التفاح وتعميما لفائدته الغذائية .

وعلى مدى ساعات عدة توزع الطلاب على اشجار التفاح وتشاركوا وصاحبه القطاف والحديث حول هذه الزراعة وشجونها ، واستمعوا من عون الى شرح حول ما تعرض له الموسم هذا العام من اضرار وكساد بسبب سوء الأحوال المناخية وعدم تصريف الانتاج .

وقام الطلاب بقطاف حوالي الف كيلوغرام من التفاح ( طن واحد) اي ما يوازي 50 صندوقا وشرائها من صاحبها معبرين عن وقوفهم الى جانب مزارعي التفاح ودعمهم لهم .

من جهته شكر عون مدرسة البهاء طلابا ومعلمين وادارة على مبادرتهم لما لها من معنى ورمزية تضامنية مع المزارعين .









































لم تكن رحلة طلاب مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري الى جزين امس عادية ، بل كانت استثنائية بوجهتها وهدفها، كانت الوجهة حقول التفاح الجزيني المهدد بالذبول على شجره او بالكساد في المستودعات والبرادات..وكان الهدف: مساعدة مزراعيه على قطاف وتصريف ما امكن من انتاجهم وتعميم فوائد التفاح الغذائية على زملائهم من تلامذة المدرسة التي سيكون التفاح اللبناني فاكهتها المفضلة ثمرا وعصيرا على مدى يومين تحت شعار " تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب كل يوم".ففي اطار برنامج خدمة المجتمع قام وفد من مدرسة البهاء ضم نحو عشرين طالبا وطالبة ورافقهم المشرف العام نبيل بواب وعدد من المعلمات بزيارة حقل لأشجار التفاح في جزين وساعدوا صاحبه المزارع جورج عون في قطاف الموسم وشراء ما قطفوه تمهيدا لبيعه داخل المدرسة يومي الخميس والجمعة دعما لمزارعي التفاح وتعميما لفائدته الغذائية .وعلى مدى ساعات عدة توزع الطلاب على اشجار التفاح وتشاركوا وصاحبه القطاف والحديث حول هذه الزراعة وشجونها ، واستمعوا من عون الى شرح حول ما تعرض له الموسم هذا العام من اضرار وكساد بسبب سوء الأحوال المناخية وعدم تصريف الانتاج .وقام الطلاب بقطاف حوالي الف كيلوغرام من التفاح ( طن واحد) اي ما يوازي 50 صندوقا وشرائها من صاحبها معبرين عن وقوفهم الى جانب مزارعي التفاح ودعمهم لهم .من جهته شكر عون مدرسة البهاء طلابا ومعلمين وادارة على مبادرتهم لما لها من معنى ورمزية تضامنية مع المزارعين . رأفت نعيم Saida Online