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السعودي زار معمل Plastrue لتصنيع البلاستيك الطبي في صيدا أرسل الخبر



وابدى السعودي اعجابه الشديد بهذا المعمل وبالتقنيات والجودة المعتمدة منوها بجهود القيمين عليه وتقديمهم من خلال هذا العمل لإنتاج تخصصي في مواد تدخل في قطاع هام واساسي في المدينة وهو الاستشفاء والخدمات الطبية .

من جهته رحب الدكتور الصياد بالمهندس السعودي مثمنا ما تقوم به البلدية على صعيد انماء المدينة والنهوض بها بما يساهم في دعم وتنمية كافة قطاعاتها .







زار رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي معمل Plastrue لتصنيع الأدوات الطبية البلاستيكية في صيدا حيث كان في استقباله رئيس مجلس ادارة المعمل الدكتور اسماعيل الصياد وشريكه الأستاذ محمد حسن ، وجال السعودي برفقتهما على اقسام المعمل مطلعا على تجهيزاته وما ينتجه من ادوات بلاستيكية طبية مستمعا الى شرح حولها .وابدى السعودي اعجابه الشديد بهذا المعمل وبالتقنيات والجودة المعتمدة منوها بجهود القيمين عليه وتقديمهم من خلال هذا العمل لإنتاج تخصصي في مواد تدخل في قطاع هام واساسي في المدينة وهو الاستشفاء والخدمات الطبية .من جهته رحب الدكتور الصياد بالمهندس السعودي مثمنا ما تقوم به البلدية على صعيد انماء المدينة والنهوض بها بما يساهم في دعم وتنمية كافة قطاعاتها . Saida Online