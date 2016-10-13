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الإنترنت بطيئ في لبنان والسبب الكابل البحري .. وأوجيرو توضح للمواطنين أرسل الخبر



"تتعرض منذ مساء الأمس (الأربعاء في 12 تشرين الأول 2016) نوعية خدمات الإنترنت المقدمة في بعض المناطق اللبنانية من قبل هيئة أوجيرو والشركات الخاصة لتوزيع خدمات الإنترنت (ISP's) وشركتي الخليوي ALFA وTouch الى انخفاض وإلى تقطع وأعطال طفيفة لكنها متكررة، وذلك بسبب الأعطال الطارئة التي حصلت بعد ظهر يوم أمس الأربعاء على الكابل البحري Alexandros العائد للمشغل القبرصي CYTA والذي يربط بوابة الإنترنت الدولية في قبرص ببوابات الإنترنت العالمية في مرسيليا في فرنسا.



يذكر أن الكابل البحري Alexandros هو جزء من نظام الاتصالات البحري الدولي في حوض المتوسطTE-N الذي يشغله ويقوم بصيانته والإشراف عليه المشغل القبرصي CYTA بالتعاون والتنسيق مع المشغل المصريTelecom Egypt، وتمتلك عليه وزارة الاتصالات اللبنانية حق مرور واستعمال ، وتمرر عليه جزء من حجم حركة تخابر الإنترنت اللبناني، وذلك بالتوازي مع الأنظمة والكوابل البحرية الأخرى CADMUS و IMEWE ، BERYTAR ، وFLAG.



وفي التفاصيل أن هيئة أوجيرو كانت قد تبلغت ليل أمس الأربعاء الواقع فيه 12 تشرين الأول 2016 على حوالي الساعة التاسعة ليلا رسالة بالبريد الإلكتروني من مدير شبكات الاتصالات الدولية البحرية لدى المشغل القبرصي CYTA، المهندس Alex Nicolaos، يعلمها فيه أن أعطالا مفاجئة ومتكررة تحدث منذ فترة لأخرى على الكابل البحري Alexandros مما يستدعي بشكل طارئ وعاجل القيام بأعمال صيانة طارئة وغير متوقعة وأعمال تصليحات مستعجلة من قبل البواخر المتخصصة لتصليح هذه الأعطال، وأن هذا الأمر سوف يستوجب توقف العمل على هذا الكابل طيلة فترة الأشغال الممتدة 19-28 تشرين الأول.



يشار في هذا المجال أن المسؤولية التعاقدية لأعمال تشغيل واستثمار وصيانة الكابل البحري Alexandros تعود حصرا إلى المشغل القبرصي CYTA بالتنسيق مع المشغل المصري Telecom. Egypt، ولا يعود لوزارة الاتصالات اللبنانية وهيئة أوجيرو أية مسؤولية عن ذلك.



تجدر الإشارة إلى أن الفرق الفنية المتخصصة في مديرية المعلوماتية والمديرية الفنية في هيئة أوجيرو، وبعد إطلاع وزير الاتصالات على الأمر وأخذ توجيهاته العاجلة والواضحة بهذا الشأن، تقوم حاليا باتخاذ الحلول التقنية الممكنة بالسرعة القصوى لتأمين مسارات دولية موازية على الكوابل البحرية وأنظمة الاتصالات الدولية الأخرى بما يسمح باستمرار وضمانة خدمات الإنترنت في لبنان. علما أن هيئة أوجيرو قد قامت منذ ليل أمس بإبلاغ الشركات الخاصة لتوزيع خدمات الإنترنت ISPs العاملة في لبنان وشركتي الخليوي بهذا الموضوع، والعمل جار بينها وبين جميع هذه الشركات للتنسيق بما يؤمن ضمان واستمرارية خدمات الإنترنت في لبنان". صدر عن المكتب الإعلامي لهيئة أوجيرو البيان التالي:"تتعرض منذ مساء الأمس (الأربعاء في 12 تشرين الأول 2016) نوعية خدمات الإنترنت المقدمة في بعض المناطق اللبنانية من قبل هيئة أوجيرو والشركات الخاصة لتوزيع خدمات الإنترنت (ISP's) وشركتي الخليوي ALFA وTouch الى انخفاض وإلى تقطع وأعطال طفيفة لكنها متكررة، وذلك بسبب الأعطال الطارئة التي حصلت بعد ظهر يوم أمس الأربعاء على الكابل البحري Alexandros العائد للمشغل القبرصي CYTA والذي يربط بوابة الإنترنت الدولية في قبرص ببوابات الإنترنت العالمية في مرسيليا في فرنسا.يذكر أن الكابل البحري Alexandros هو جزء من نظام الاتصالات البحري الدولي في حوض المتوسطTE-N الذي يشغله ويقوم بصيانته والإشراف عليه المشغل القبرصي CYTA بالتعاون والتنسيق مع المشغل المصريTelecom Egypt، وتمتلك عليه وزارة الاتصالات اللبنانية حق مرور واستعمال ، وتمرر عليه جزء من حجم حركة تخابر الإنترنت اللبناني، وذلك بالتوازي مع الأنظمة والكوابل البحرية الأخرى CADMUS و IMEWE ، BERYTAR ، وFLAG.وفي التفاصيل أن هيئة أوجيرو كانت قد تبلغت ليل أمس الأربعاء الواقع فيه 12 تشرين الأول 2016 على حوالي الساعة التاسعة ليلا رسالة بالبريد الإلكتروني من مدير شبكات الاتصالات الدولية البحرية لدى المشغل القبرصي CYTA، المهندس Alex Nicolaos، يعلمها فيه أن أعطالا مفاجئة ومتكررة تحدث منذ فترة لأخرى على الكابل البحري Alexandros مما يستدعي بشكل طارئ وعاجل القيام بأعمال صيانة طارئة وغير متوقعة وأعمال تصليحات مستعجلة من قبل البواخر المتخصصة لتصليح هذه الأعطال، وأن هذا الأمر سوف يستوجب توقف العمل على هذا الكابل طيلة فترة الأشغال الممتدة 19-28 تشرين الأول.يشار في هذا المجال أن المسؤولية التعاقدية لأعمال تشغيل واستثمار وصيانة الكابل البحري Alexandros تعود حصرا إلى المشغل القبرصي CYTA بالتنسيق مع المشغل المصري Telecom. Egypt، ولا يعود لوزارة الاتصالات اللبنانية وهيئة أوجيرو أية مسؤولية عن ذلك.تجدر الإشارة إلى أن الفرق الفنية المتخصصة في مديرية المعلوماتية والمديرية الفنية في هيئة أوجيرو، وبعد إطلاع وزير الاتصالات على الأمر وأخذ توجيهاته العاجلة والواضحة بهذا الشأن، تقوم حاليا باتخاذ الحلول التقنية الممكنة بالسرعة القصوى لتأمين مسارات دولية موازية على الكوابل البحرية وأنظمة الاتصالات الدولية الأخرى بما يسمح باستمرار وضمانة خدمات الإنترنت في لبنان. علما أن هيئة أوجيرو قد قامت منذ ليل أمس بإبلاغ الشركات الخاصة لتوزيع خدمات الإنترنت ISPs العاملة في لبنان وشركتي الخليوي بهذا الموضوع، والعمل جار بينها وبين جميع هذه الشركات للتنسيق بما يؤمن ضمان واستمرارية خدمات الإنترنت في لبنان". Saida Online