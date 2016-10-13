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بالصورة هل كانت الفنانة التونسية عارية الصدر ؟ في برنامج تلفزيوني !؟ أرسل الخبر



التلفزيون بالطبع هو مكان مفتوح على جميع الخلفيات الاجتماعية بكل ثقافاتها سواء تلك المتحررة أو المحافظة، خاصة في بلد كتونس يقدر المرأة الى حد كبير ويتسامح مع مظهرها بشكل متقدم، غير أن الفستان هنا لم يكن يظهر جزء من مفاتن الفنانة وفق الاصطلاح الكلاسيكي المتعارف عليه، وانما الأمر تجاوز ذلك الحد بكثير، الى حد لا أعتقد فيه أن عموم المشاهدين سيتقبلونه كأنه أمر عادي، لأن ظهور ممثلة معروفة وفي عمر الفنانة علياء في فستان كانت أجزاءها الحميمة بارزة للعيان في برنامج فني موجه للجميع، صغارا وكبارا، هو فضيحة إعلامية بكل المقاييس.

الست علياء، مشكورة، وبعد هذه الازمة التي تعاطت معها وسائل الاعلام بشكل واسع، تكلفت الكثير من العناء، وأحضرت معها “البودي” الذي قالت أنها كانت ترتديه تحت الفستان اللازوردي الشفاف والذي وصفته بالمتهم الأول، خلال استضافتها في اذاعة “موزاييك أف أم” على خلفية الفضيحة.

علياء أصرت أنها لم تكن عارية وأنها كانت ترتدي “بودي” بني يشبه لون الجلد تحت الفستان.

طيب منا الغلط ومنك السموح. والعتب كل العتب على “البودي” البني الذي يشبه لون الجلد.

تعرضت قناة “الحوار التونسي” لازمة مدوية بسبب فستان الفنانة علياء بلعيد المكشوف، وذلك خلال مرورها ببرنامج كلام الناس، والذي كانت فيه الكاميرا مركزة على جزئها العلوي وهي تتقدم نحو المكان المخصص لها بعد استقبالها من طرف مقدم البرنامج.التلفزيون بالطبع هو مكان مفتوح على جميع الخلفيات الاجتماعية بكل ثقافاتها سواء تلك المتحررة أو المحافظة، خاصة في بلد كتونس يقدر المرأة الى حد كبير ويتسامح مع مظهرها بشكل متقدم، غير أن الفستان هنا لم يكن يظهر جزء من مفاتن الفنانة وفق الاصطلاح الكلاسيكي المتعارف عليه، وانما الأمر تجاوز ذلك الحد بكثير، الى حد لا أعتقد فيه أن عموم المشاهدين سيتقبلونه كأنه أمر عادي، لأن ظهور ممثلة معروفة وفي عمر الفنانة علياء في فستان كانت أجزاءها الحميمة بارزة للعيان في برنامج فني موجه للجميع، صغارا وكبارا، هو فضيحة إعلامية بكل المقاييس.الست علياء، مشكورة، وبعد هذه الازمة التي تعاطت معها وسائل الاعلام بشكل واسع، تكلفت الكثير من العناء، وأحضرت معها “البودي” الذي قالت أنها كانت ترتديه تحت الفستان اللازوردي الشفاف والذي وصفته بالمتهم الأول، خلال استضافتها في اذاعة “موزاييك أف أم” على خلفية الفضيحة.علياء أصرت أنها لم تكن عارية وأنها كانت ترتدي “بودي” بني يشبه لون الجلد تحت الفستان.طيب منا الغلط ومنك السموح. والعتب كل العتب على “البودي” البني الذي يشبه لون الجلد. راي اليوم Saida Online