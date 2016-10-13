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تقرير صادم: 700 مليون قاصر أجبرن على الزواج... إليكم هذه الدول الأوروبية التي تتصدر اللائحة!!! أرسل الخبر



وجاء في الدراسة، التي استندت إلى إحصائيات للأمم المتحدة، أنه بحلول عام 2050، يحتمل أن تكون 2.1 مليار فتاة قد أجبرن على الزواج دون سن الـ 18، واعتبار الفقر والأزمات من بين الأسباب الرئيسة وراء ذلك. وقالت سوزانا كروجر، المدير التنفيذي لمكتب أنقذوا الأطفال في ألمانيا، في بيان إن “الزواج المبكر يبدأ حلقة من الأضرار التي تحرم الفتيات من حقوقهن الأساسية للغاية في التعليم والتنمية والاستمتاع بالطفولة”.

وجاء في التقرير أن أغلب الفتيات باتوا أكثر عرضة للإساءة والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً.

وأعدت المنظمة المستقلة المعنية بالأطفال المحتاجين، قائمة من 144 دولة تشكل الأماكن الأكثر صعوبة على الفتيات من ناحية التعليم وزواج الأطفال وحمل المراهقات والوفيات المتعلقة بالإنجاب، وكانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي الأسوأ في سجل سوء معاملة الفتيات، فيما تم تصنيف أفغانستان واليمن والهند والصومال كدول يتم بها تزويج الفتيات في أقل الأعمار.

وذكر التقرير أيضا دولا غربية، حيث وصَمَ الولايات المتحدة وبريطانيا بمعدلات مرتفعة بشكل غير متناسب من حمل المراهقات، ووصف ألمانيا بأنها دولة بها زواج الأطفال “شائع نسبيا”. مع انتشار ظاهرة تزويج القاصرات، ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال”"في تقرير جديد نشر الثلاثاء، بمناسبة "اليوم الدولي للطفلة" أنه يتم إجبار فتيات دون سن العاشرة على الزواج، وأنه تم زواج 700 مليون من الفتيات البالغات وصغيرات السن قبل سن الـ 18 على مستوى العالم.وجاء في الدراسة، التي استندت إلى إحصائيات للأمم المتحدة، أنه بحلول عام 2050، يحتمل أن تكون 2.1 مليار فتاة قد أجبرن على الزواج دون سن الـ 18، واعتبار الفقر والأزمات من بين الأسباب الرئيسة وراء ذلك. وقالت سوزانا كروجر، المدير التنفيذي لمكتب أنقذوا الأطفال في ألمانيا، في بيان إن “الزواج المبكر يبدأ حلقة من الأضرار التي تحرم الفتيات من حقوقهن الأساسية للغاية في التعليم والتنمية والاستمتاع بالطفولة”.وجاء في التقرير أن أغلب الفتيات باتوا أكثر عرضة للإساءة والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً.وأعدت المنظمة المستقلة المعنية بالأطفال المحتاجين، قائمة من 144 دولة تشكل الأماكن الأكثر صعوبة على الفتيات من ناحية التعليم وزواج الأطفال وحمل المراهقات والوفيات المتعلقة بالإنجاب، وكانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي الأسوأ في سجل سوء معاملة الفتيات، فيما تم تصنيف أفغانستان واليمن والهند والصومال كدول يتم بها تزويج الفتيات في أقل الأعمار.وذكر التقرير أيضا دولا غربية، حيث وصَمَ الولايات المتحدة وبريطانيا بمعدلات مرتفعة بشكل غير متناسب من حمل المراهقات، ووصف ألمانيا بأنها دولة بها زواج الأطفال “شائع نسبيا”. لها Saida Online