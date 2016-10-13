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سلمى (25 سنة) التي توفيت لانها لا تملك ثمن العلاج أرسل الخبر



وقد لفتت إحدى الناشطات إلى أنّ سلمى تبلغ من العمر 25 عامًا وقد تخرّجت من الجامعة، لكنّها لم تحظَ بوظيفة، وقالت إنّ الأخيرة كانت تعاني منذ حوالى 6 سنوات من مرض أصابها في الكبد، وكان يجب أن تخضع لعمليّة زرع كبد، لكنّها لم تستطع تأمين المبلغ المطلوب لإجراء العمليّة. وأضافت أنّ بطن سلمى بدأ ينتفخ لأنّه يمتلئ بالمياه جرّاء المرض، وقد شاركت في برنامج تلفزيوني طالبةً المساعدة.

وختمت بالقول إنّ البسمة لم تكُن تفارق تلك "الصبية" التي ما زالت في عمر الورد والتي كانت تقول إنّها تعيش من "قلّة الموت". تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورةً لشابّة تُدعى "سلمى مصطفى غلاييني" إلى جانب ورقة نعيها، وقالوا إنّها توفّيت بعد إصابتها بمرضٍ في كبدها، حيثُ لم تستطع تأمين تكلفة العلاج.وقد لفتت إحدى الناشطات إلى أنّ سلمى تبلغ من العمر 25 عامًا وقد تخرّجت من الجامعة، لكنّها لم تحظَ بوظيفة، وقالت إنّ الأخيرة كانت تعاني منذ حوالى 6 سنوات من مرض أصابها في الكبد، وكان يجب أن تخضع لعمليّة زرع كبد، لكنّها لم تستطع تأمين المبلغ المطلوب لإجراء العمليّة. وأضافت أنّ بطن سلمى بدأ ينتفخ لأنّه يمتلئ بالمياه جرّاء المرض، وقد شاركت في برنامج تلفزيوني طالبةً المساعدة.وختمت بالقول إنّ البسمة لم تكُن تفارق تلك "الصبية" التي ما زالت في عمر الورد والتي كانت تقول إنّها تعيش من "قلّة الموت". الديار Saida Online