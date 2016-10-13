الصفحة الرئيسية / منوعات / مذيعة تطلب من لاعب كمال أجسام مصري طلبا غريبا...شاهد رد فعله

مذيعة تطلب من لاعب كمال أجسام مصري طلبا غريبا...شاهد رد فعله أرسل الخبر



وفى النهاية وافق لاعب كمال الأجسام المصري على طلب المذيعة، وقام بعرض مؤخرته وأقنعته المذيعة فى النهاية أنها تمتلك مؤخرة أفضل منه بينما هو يمتلك عضلات ذراع أقوى منها .



طلبت مذيعة وراء الكواليس خلال عرض مسابقة كمال الأجسام الشهيرة "مستر أولمبيا"، من البطل المصري المصنف رابع عالميا "رامي السباعي" والشهير بـ"بيغ رامي"، عرض مؤخرته ومقارنة من الأفضل هو أم هي.وفى النهاية وافق لاعب كمال الأجسام المصري على طلب المذيعة، وقام بعرض مؤخرته وأقنعته المذيعة فى النهاية أنها تمتلك مؤخرة أفضل منه بينما هو يمتلك عضلات ذراع أقوى منها . وكالات Saida Online