الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمقاصد – صيدا: للإفادة من املاك الجمعية بمشاريع تدر مداخيل تسد عجزها

اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمقاصد – صيدا: للإفادة من املاك الجمعية بمشاريع تدر مداخيل تسد عجزها أرسل الخبر



ترأس الاجتماع رئيس الجمعية المهندس يوسف النقيب بحضور اعضاء المجلس الاداري واستهله النقيب بعرض واقع الجمعية وما قام به المجلس الاداري خلال عامين على تسلمه مهامه من تطوير وتحديث على صعيد مؤسساتها التربوية الأربع (ثانويتي الحسام والمقاصد ومدرستي عائشة والدوحة) والحد قدر الامكان من العجز المالي للجمعية عبر ترشيد النفقات والسعي لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

وفي هذا السياق طرح النقيب للنقاش على الهيئة العامة موضوع اقامة مشروع استثماري على ارض تملكها المقاصد قبالة عمارتها على واجهة صيدا البحرية (العقار رقم 12 – الوسطاني بين بوليفار رفيق الحريري وشارع رياض الصلح) وبشكل تستطيع ان تؤمن منه مدخولا ثابتا يغطي عجزها او القسم الأكبر منه لافتا الى ان الجمعية تلقت مؤخرا عرضا بهذا الخصوص من احد رجال الأعمال فجرت مناقشته بشكل مستفيض وتقرر بعد مداخلات لعدد من اعضاء الهيئة العامة والمجلس الاداري بأن تقوم الجمعية بنفسها بكل ما من شأنه الحفاظ على عقاراتها واستثمارها في مشاريع تدر مداخيل عليها ومتابعة السعي من اجل تأمين التمويل للمشروع المتعلق بالعقار المذكور .

واعلن النقيب خلال الاجتماع عن مشروع تجهيز مدرستي عائشة والدوحة بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء والمازوت، على ان يكون ذلك في مرحلة اولى ليشمل في مرحلة لاحقة وبعد التأكد من نجاحه، ثانويتي المقاصد والحسام .

كما جرى عرض لموضوع متابعة التحضير لإقامة معهد للتكنولوجيا وآخر للتدريب للمهني للمعلمين ضمن مؤسسات المقاصد .

واكد النقيب ان المجلس الاداري للجمعية يضع نصب عينيه دائما هدفا هو النهوض بمقدرات ومؤسسات المقاصد وتنميتها لكي تبقى دائما في الطليعة بما يمكنها من متابعة رسالتها التربوية وعلى صعيد التنمية البشرية على اكمل وجه .



























عقدت الهيئة العامة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية اجتماعا استثنائيا لها في قاعة ثانوية حسام الدين الحريري خصص للتشاور في سبل تفعيل مداخيل الجمعية من خلال الافادة من استثمار احد عقاراتها بمشروع انشاء مركز تجاري يدر مدخولا ثابتا للجمعية .ترأس الاجتماع رئيس الجمعية المهندس يوسف النقيب بحضور اعضاء المجلس الاداري واستهله النقيب بعرض واقع الجمعية وما قام به المجلس الاداري خلال عامين على تسلمه مهامه من تطوير وتحديث على صعيد مؤسساتها التربوية الأربع (ثانويتي الحسام والمقاصد ومدرستي عائشة والدوحة) والحد قدر الامكان من العجز المالي للجمعية عبر ترشيد النفقات والسعي لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.وفي هذا السياق طرح النقيب للنقاش على الهيئة العامة موضوع اقامة مشروع استثماري على ارض تملكها المقاصد قبالة عمارتها على واجهة صيدا البحرية (العقار رقم 12 – الوسطاني بين بوليفار رفيق الحريري وشارع رياض الصلح) وبشكل تستطيع ان تؤمن منه مدخولا ثابتا يغطي عجزها او القسم الأكبر منه لافتا الى ان الجمعية تلقت مؤخرا عرضا بهذا الخصوص من احد رجال الأعمال فجرت مناقشته بشكل مستفيض وتقرر بعد مداخلات لعدد من اعضاء الهيئة العامة والمجلس الاداري بأن تقوم الجمعية بنفسها بكل ما من شأنه الحفاظ على عقاراتها واستثمارها في مشاريع تدر مداخيل عليها ومتابعة السعي من اجل تأمين التمويل للمشروع المتعلق بالعقار المذكور .واعلن النقيب خلال الاجتماع عن مشروع تجهيز مدرستي عائشة والدوحة بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء والمازوت، على ان يكون ذلك في مرحلة اولى ليشمل في مرحلة لاحقة وبعد التأكد من نجاحه، ثانويتي المقاصد والحسام .كما جرى عرض لموضوع متابعة التحضير لإقامة معهد للتكنولوجيا وآخر للتدريب للمهني للمعلمين ضمن مؤسسات المقاصد .واكد النقيب ان المجلس الاداري للجمعية يضع نصب عينيه دائما هدفا هو النهوض بمقدرات ومؤسسات المقاصد وتنميتها لكي تبقى دائما في الطليعة بما يمكنها من متابعة رسالتها التربوية وعلى صعيد التنمية البشرية على اكمل وجه . صيدا أون لاين Saida Online