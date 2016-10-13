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بالصور... لجان حق العودة تعتصم احتجاجاً على خدمات الأونروا أرسل الخبر



وشارك في الاعتصام ممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية ومدير خدمات الأونروا بالمخيم والإتحادات واللجان الشعبية و إتحاد العمال وحشد جماهيري.

قدم عضو قيادة لجان حق العوده أحمد القيم الخطباء

حيث كانت كلمة للجان حق العوده ألقاها مسؤولها في مخيم عين الحلوة السيد ياسر عوض أكد فيها على "حجم المخاطر التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين بهدف شطب حق العودة عبر إلغاء القرار 194 وإعتبر ان إدارة الأونروا شريك كامل في المؤامرة التي تحيكها دوائر القرار الأممي تحت ذريعة العجز المالي وعدم دفع الدول المانحة مستحقاتها المالية بغية إنهاء قضية اللاجئين وفرض أمر واقع يجرد الفلسطينين من حقوقهم في العوده وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."

وأعتبر عوض ان "استمرار تدني الخدمات الصحية والتربوية والإجتماعية في ظل الظروف الصعبة بات يشكل خطرا حقيقيا على حياة أبناء شعبنا في لبنان، إنطلاقاً من ذلك إننا ندعو إدارة الأونروا الى إعادة النظر في سياستها الظالمة والمجحفة بحق أبناء شعبنا في المخيمات وبالتالي عليها إيجاد الموارد المالية لزيادة موازنتها."

وختم بالمطالبة بالتسريع بتأمين الأموال اللازمة لاستكمال إعاده إعمار مخيم نهر البارد.

كلمة التجمع الديمقراطي للنازحين الفلسطينين من سوريا ألقاها حسن أبو ناصر أكد فيها على "حجم التآمر الذي يطال اللاجئين بشكل عام واللاجئين من مخيمات سوريا بشكل خاص والذي يستهدف حق العودة عبر التدمير الممنهج للمخيمات ودور الأونروا عبر التقليصات.

وحمل الأونروا المسؤولية الكاملة عن أوضاع النازحين الفلسطينين بسبب سوء الأوضاع الإقتصاديه لهم."











نظم إتحاد لجان حق العودة إعتصاماً أمام مكتب مدير خدمات الانروا في مخيم عين الحلوة احتجاجاً على سياسة تدني خدمات الأونروا الصحية والتربوية والإجتماعية التي لا تلبي الحد الأدنى من تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها جراء حرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية.وشارك في الاعتصام ممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية ومدير خدمات الأونروا بالمخيم والإتحادات واللجان الشعبية و إتحاد العمال وحشد جماهيري.قدم عضو قيادة لجان حق العوده أحمد القيم الخطباءحيث كانت كلمة للجان حق العوده ألقاها مسؤولها في مخيم عين الحلوة السيد ياسر عوض أكد فيها على "حجم المخاطر التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين بهدف شطب حق العودة عبر إلغاء القرار 194 وإعتبر ان إدارة الأونروا شريك كامل في المؤامرة التي تحيكها دوائر القرار الأممي تحت ذريعة العجز المالي وعدم دفع الدول المانحة مستحقاتها المالية بغية إنهاء قضية اللاجئين وفرض أمر واقع يجرد الفلسطينين من حقوقهم في العوده وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."وأعتبر عوض ان "استمرار تدني الخدمات الصحية والتربوية والإجتماعية في ظل الظروف الصعبة بات يشكل خطرا حقيقيا على حياة أبناء شعبنا في لبنان، إنطلاقاً من ذلك إننا ندعو إدارة الأونروا الى إعادة النظر في سياستها الظالمة والمجحفة بحق أبناء شعبنا في المخيمات وبالتالي عليها إيجاد الموارد المالية لزيادة موازنتها."وختم بالمطالبة بالتسريع بتأمين الأموال اللازمة لاستكمال إعاده إعمار مخيم نهر البارد.كلمة التجمع الديمقراطي للنازحين الفلسطينين من سوريا ألقاها حسن أبو ناصر أكد فيها على "حجم التآمر الذي يطال اللاجئين بشكل عام واللاجئين من مخيمات سوريا بشكل خاص والذي يستهدف حق العودة عبر التدمير الممنهج للمخيمات ودور الأونروا عبر التقليصات.وحمل الأونروا المسؤولية الكاملة عن أوضاع النازحين الفلسطينين بسبب سوء الأوضاع الإقتصاديه لهم." صيدا أون لاين Saida Online