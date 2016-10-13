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اللواء ابو عرب يزور عصبة الانصار والحركة المجاهدة أرسل الخبر



وبحث المجتمعون الاوضاع الامنية في مخيم عين الحلوة، وآلية تفعيل القوة الامنية الفلسطينية المشتركة وتطوير دورها وأدائها. وخلص اللقاء إلى أن القوة الأمنية حاجة فلسطينية ملحة، ودورها فاعل في تثبيت الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية. زار قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب على رأس وفد ضم قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة اللواء منير المقدح، قائد القوة الامنية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب، المقدم سعيد علاء الدين عصبة الانصار الاسلامية، منزل القيادي في عصبة الانصار الشيخ ابو طارق السعدي حيث عقد اجتماع بحضور أمير الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب، والناطق الاعلامي لعصبة الانصار الشيخ ابو شريف عقل، وعدد من قيادات العصبة.وبحث المجتمعون الاوضاع الامنية في مخيم عين الحلوة، وآلية تفعيل القوة الامنية الفلسطينية المشتركة وتطوير دورها وأدائها. وخلص اللقاء إلى أن القوة الأمنية حاجة فلسطينية ملحة، ودورها فاعل في تثبيت الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية. صيدا أون لاين Saida Online