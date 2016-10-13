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أثناء محاولتها إحراق مدرستها.. أضرمت النار في نفسها أرسل الخبر



وظهرت الفتاة (13 عاماً) في مقطع فيديو انتشر على شبكة الإنترنت، وهي تسكب البنزين أمام أحد أبواب مدرستها في إقليم خانه هوا بجنوب البلاد.

وأفادت صحيفة توي تري أنه في ظل تشجيع أصدقاء الفتاة لها، قامت بدون قصد بإضرام النار في نفسها بعد أن أشعلت عود ثقاب وأصيبت بحروق طفيفة في ساقها.

وكانت الفتاة قد تعهدت بإضرام النيران إذا حصلت على ألف إعجاب على صفحتها على موقع فيس بوك.



وقال موقع "في إن اكسبريس نيوز" إن هذا الاتجاه الجديد الذى يتسم بالجرأة يأتي ضمن ظاهرة حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف محليا بـ "الفيتناميون يقولون ،والفيتناميون يفعلون".

وقد انتشر مقطع فيديو أخر الشهر الماضي يظهر رجل في مدينة هو شي منه وهو يضرم النار في نفسه ويقفز من فوق جسر لقناة مائية، عقب تلقيه 40 ألف إعجاب على صفحته على فيس بوك. ولم يتم التأكد من هوية الرجل أو مصيره.

ذكرت تقارير إعلامية أن مراهقة فيتنامية أضرمت النار في نفسها عن غير قصد عقب محاولتها إحراق مبنى مدرستها فى مغامرة جريئة ومشؤومة قامت بها إثر تلقيها الاستحسان عبر وسائل التواصل الاجتماعى.وظهرت الفتاة (13 عاماً) في مقطع فيديو انتشر على شبكة الإنترنت، وهي تسكب البنزين أمام أحد أبواب مدرستها في إقليم خانه هوا بجنوب البلاد.وأفادت صحيفة توي تري أنه في ظل تشجيع أصدقاء الفتاة لها، قامت بدون قصد بإضرام النار في نفسها بعد أن أشعلت عود ثقاب وأصيبت بحروق طفيفة في ساقها.وكانت الفتاة قد تعهدت بإضرام النيران إذا حصلت على ألف إعجاب على صفحتها على موقع فيس بوك.وقال موقع "في إن اكسبريس نيوز" إن هذا الاتجاه الجديد الذى يتسم بالجرأة يأتي ضمن ظاهرة حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف محليا بـ "الفيتناميون يقولون ،والفيتناميون يفعلون".وقد انتشر مقطع فيديو أخر الشهر الماضي يظهر رجل في مدينة هو شي منه وهو يضرم النار في نفسه ويقفز من فوق جسر لقناة مائية، عقب تلقيه 40 ألف إعجاب على صفحته على فيس بوك. ولم يتم التأكد من هوية الرجل أو مصيره. 24.AE Saida Online