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بالفيديو.. ملايين المشاهدات لخريج التكتك الشاب المصري الذي قصف جبهة المسؤولين أرسل الخبر



وقال هذا المواطن في برنامج ''واحد من الناس'' الذي يبث على قناة الحياة المصرية ''نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينا ننزل للشارع نلاقيها بنت عم الصومال... ايه الي حص وايه الحل''.

وانتقد المواطن أداء الحكومة وماعتبره القاء الأموال في الشارع عبر مشاريع قومية ''لا قيمة لها''، وفق تعبيره'' مقابل ما يحصل للمواطنين، وقال في هذا الخصوص ''ازاي يبقى عندي بني آدم مش متعلم وجيعان وصحتو تعبانة و نعملو مشاريع دي حيدخلنا بيها للحيطة''.

واعتبر أنّ الإهتمام بالتعليم والصحة والزراعة سيجعل البلد تنهض، وتابع ''لو المواطن يلاقي الثلاث حجات دول اقسم بالله العظيم ما حيقدر عليه غير ربنا''. وتابع ''حرام مصر يتعمل فيها كدة''.

ومضى يقول ''شوية تجار يضحكو على الناس بحجة الوطنية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية هذا لا يرضي ربنا... حرام مصر يتعمل فيها كدة''.



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تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمواطن مصري انتقد فيه الوضع المتردي لمصر وشدّة معاناة السكان والتناقض الصارخ بين الواقع وما تنقله وسائل الإعلام.وقال هذا المواطن في برنامج ''واحد من الناس'' الذي يبث على قناة الحياة المصرية ''نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينا ننزل للشارع نلاقيها بنت عم الصومال... ايه الي حص وايه الحل''.وانتقد المواطن أداء الحكومة وماعتبره القاء الأموال في الشارع عبر مشاريع قومية ''لا قيمة لها''، وفق تعبيره'' مقابل ما يحصل للمواطنين، وقال في هذا الخصوص ''ازاي يبقى عندي بني آدم مش متعلم وجيعان وصحتو تعبانة و نعملو مشاريع دي حيدخلنا بيها للحيطة''.واعتبر أنّ الإهتمام بالتعليم والصحة والزراعة سيجعل البلد تنهض، وتابع ''لو المواطن يلاقي الثلاث حجات دول اقسم بالله العظيم ما حيقدر عليه غير ربنا''. وتابع ''حرام مصر يتعمل فيها كدة''.ومضى يقول ''شوية تجار يضحكو على الناس بحجة الوطنية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية هذا لا يرضي ربنا... حرام مصر يتعمل فيها كدة''.شاهد الفيديو.. وكالات مصرية Saida Online