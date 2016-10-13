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مطلوب من عين الحلوة يسلم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني في الجنوب أرسل الخبر



والمذكور مطلوب لدى السلطات اللبنانية بتهمة الانتماء الى تنظيم فتح الاسلام وتأييده لتنظيم داعش وتجوله بهوية مزورة وحوادث اطلاق نار والقاء قنابل . بعد انقطاع دام اكثر من اسبوعين استؤنفت اليوم عملية تسليم المزيد من المطلوبين المتوارين في بعض المخيمات انفسهم لمخابرات الجيش اللبناني، وجديدها كان تسليم الفلسطيني رمزي حسن حوراني ( مواليد 1979 ) من سكان مخيم عين الحلوة نفسه لفرع مخابرات الجيش في الجنوب لإنهاء ملفه الأمني .والمذكور مطلوب لدى السلطات اللبنانية بتهمة الانتماء الى تنظيم فتح الاسلام وتأييده لتنظيم داعش وتجوله بهوية مزورة وحوادث اطلاق نار والقاء قنابل . صيدا أون لاين