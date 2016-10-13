الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / جريمة مروعة تهزّ "عشقوت".. 4 قتلى دفعة واحدة

جريمة مروعة تهزّ "عشقوت".. 4 قتلى دفعة واحدة أرسل الخبر



وبحسب معلومات الأولية، فان الرتيب بعد أن أقبل على قتل كل جان بول ح. وزوجته وايزابيل ش. ولدهما بول ح. ، كذلك الجار انطوان ش. ، لاذ بالفرار، تاركا وراءه أربعة جثث، الى أن تم القاء القبض عليه في وقت لاحق وتسليمه الى فصيلة ريفون.

ولفتت المصادر الى أن الجاني غير متزوج ولا يعاني من أي أمراض نفسية، الّا أن خلافات سابقة ومتراكمة مع الجيران وصلت الى حد الانفجار اليوم ودفعت بالجاني الى ارتكاب جريمته.

وافيد ان الجريمة المروعة سببها إمتعاض مطلق النار من تعرض ابنته للمضايقة من كلب، فأطلق النار على صاحب الكلب ووالده وأمه.



يشار الى أن المبنى الذي وقعت فيه الجريمة يقع بالقرب مخفر عشقوت.

هزّت بلدة عشقوت الكسروانية جريمة مروّعة بطلها رتيب في الامن العام ، والذي أقدم على قتل أربعة أشخاص يسكنون في المبنى ذاته الذي سقطنه الرتيب، بعد خلاف مع الجيران على الكلاب.وبحسب معلومات الأولية، فان الرتيب بعد أن أقبل على قتل كل جان بول ح. وزوجته وايزابيل ش. ولدهما بول ح. ، كذلك الجار انطوان ش. ، لاذ بالفرار، تاركا وراءه أربعة جثث، الى أن تم القاء القبض عليه في وقت لاحق وتسليمه الى فصيلة ريفون.ولفتت المصادر الى أن الجاني غير متزوج ولا يعاني من أي أمراض نفسية، الّا أن خلافات سابقة ومتراكمة مع الجيران وصلت الى حد الانفجار اليوم ودفعت بالجاني الى ارتكاب جريمته.وافيد ان الجريمة المروعة سببها إمتعاض مطلق النار من تعرض ابنته للمضايقة من كلب، فأطلق النار على صاحب الكلب ووالده وأمه.يشار الى أن المبنى الذي وقعت فيه الجريمة يقع بالقرب مخفر عشقوت. وكالات Saida Online