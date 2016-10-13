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بالصور... مطعم Massaad Barbecue في صيدا مستوفي الشروط الصحية ويستقبل زبائنه كالمعتاد أرسل الخبر



وكان قد نشر اليوم خبر مفاده قيام مراقبي وزارة الصحة العامة بإقفال المستودع في مطعم Massaad Barbecue بسبب عدم توافر شروط التخزين المناسبة.

وبعد التدقيق تبين ان المستودع المذكور ليس تابع للمطعم ولكنه يقع خلفه وليس فيه اي مواد تستعمل من قبل المطعم.

وتؤكد ادارة المطعم انه مستوفي الشروط الصحية بالكامل بشهادة مراقبي وزارة الصحة العامة.









صدر عن مطعم Massaad Barbecue بيان يؤكد انه لايزال يعمل بشكل طبيعي ويستقبل زبائنه كالمعتاد مستغربا نشر اخبار غير صحيحة بهدف تشويه سمعة المطعم.وكان قد نشر اليوم خبر مفاده قيام مراقبي وزارة الصحة العامة بإقفال المستودع في مطعم Massaad Barbecue بسبب عدم توافر شروط التخزين المناسبة.وبعد التدقيق تبين ان المستودع المذكور ليس تابع للمطعم ولكنه يقع خلفه وليس فيه اي مواد تستعمل من قبل المطعم.وتؤكد ادارة المطعم انه مستوفي الشروط الصحية بالكامل بشهادة مراقبي وزارة الصحة العامة. صيدا أون لاين Saida Online