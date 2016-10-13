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بالصورة... جريحة في حادث صدم على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور قام فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد بنقل الجريحة الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.

وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث واوقفت السائق الذي يدعى (علي ج.) للتحقيق معه . صدمت سيارة من نوع هوندا حمراء اللون الشابة الصيداوية (شيرين ي.) من مواليد 1986 على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالقرب من تقاطع ايليا.وعلى الفور قام فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد بنقل الجريحة الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث واوقفت السائق الذي يدعى (علي ج.) للتحقيق معه . صيدا أون لاين