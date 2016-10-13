الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... حملة في "راهبات عبرا "دعما للمزارع اللبناني في تصريف انتاجه من التفاح

بالصور... حملة في "راهبات عبرا "دعما للمزارع اللبناني في تصريف انتاجه من التفاح أرسل الخبر



وقامت الاساتذة والهيئة التعليمية بتقشير التفاح وتقطيعه الى اشكال لترغيب التلامذة على شراء المنتج.

واوضحت مسؤولة الحملة الراهبة سمر اسطنبولي ان الهدف هو تشجيعا للتفاح اللبناني ودعما للانتاج المحلي ورفع الصوت عاليا رفضا للخسارة التي تحل بالمزارعين وخصوصا مزارعي التفاح.



























دعما للمزارع اللبناني في تصريف انتاجه من التفاح نظمت ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات- عبرا نشاطا لهذه الغاية تمثل ببيع التفاح للطلاب في المدرسة بمبلغ 250 ليرة لبنانية تشجيعا للاقبال على شراء الانتاج اللبناني وخصوصا التفاح الذي يعاني من تدني في الاسعار نتيجة الكساد الحاصل جراء عدم وجود ممرات للتصدير الى الخارج.وقامت الاساتذة والهيئة التعليمية بتقشير التفاح وتقطيعه الى اشكال لترغيب التلامذة على شراء المنتج.واوضحت مسؤولة الحملة الراهبة سمر اسطنبولي ان الهدف هو تشجيعا للتفاح اللبناني ودعما للانتاج المحلي ورفع الصوت عاليا رفضا للخسارة التي تحل بالمزارعين وخصوصا مزارعي التفاح. صيدا اون لاين Saida Online