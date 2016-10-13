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بالصور- أجمل حكم كرة قدم نسائية روسية! أرسل الخبر



وتبلغ يكاترينا من العمر 21 عاماً، ولكنّ حبها لكرة القدم بدأ عندما كانت في 13 من عمرها، وكانت لاعبة محلية مع فريق النساء.

وأوضحت يكاترينا أنه عرض عليها التحكيم في المبارايات عام 2013، حيث أرادت أن تطوّر نفسها وتصبح حكماً وليس مجرد لاعبة، موضحة أنّ مستقبلها يرتبط كثيراً بكرة القدم.







أثارت طالبة من جامعة كراسنويارسك التربوية وتدعى يكاترينا كويستياونينا، الجدل على الإنترنت، بعدما نشرت صوراً لها على موقع "سبورتس دوت رو"، حيث أطلق عليها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنها الحكم الأكثر جمالا في روسيا.وتبلغ يكاترينا من العمر 21 عاماً، ولكنّ حبها لكرة القدم بدأ عندما كانت في 13 من عمرها، وكانت لاعبة محلية مع فريق النساء.وأوضحت يكاترينا أنه عرض عليها التحكيم في المبارايات عام 2013، حيث أرادت أن تطوّر نفسها وتصبح حكماً وليس مجرد لاعبة، موضحة أنّ مستقبلها يرتبط كثيراً بكرة القدم. وكالات Saida Online