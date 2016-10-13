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لماذا عليك وضع عملة معدنية في الثلاجة قبل خروجك من المنزل؟ أرسل الخبر



لكن اليوم سنقدّم لك حيلة بسيطة للغاية ستحول دون تخلّصك من الأطعمة في الثلاجة قبل الخروج من المنزل لفترة طويلة وتهديد صحة عائلتك بالتسمم الغذائي في حال لم تعد هذه الأطعمة صالحة من دون علمك بذلك! وبذلك ستسهل عليك هذه الحيلة معرفة ما إذا كانت هذه الأطعمة صالحة أم لا.

تقضي الحيلة هذه بوضع كوب من الماء في الثلاجة أو الفريزر حتى يجمد الماء فيه ثم وضع عملة معدنية على سطح الماء المثلج. والسبب؟



الكوب مع العملة

العملة المعدنية في كوب الثلج ستكون كفيلة في تحديد تغيرات الحرارة في الثلاجة التي تضعين فيها الطعام المجمّد كاللحوم والدواجن طيلة فترة غيابك عن المنزل.

وعند عودتك عليك مراقبة المستوى الذي تتمركز فيه القطعة المعدنية، فإذا وجدتها في أسفل الكوب إذًا عليك رمي الأطعمة على الفور لأنها قد تعرّضت للذوبان في هذا الوقت وطبعًا لم تعد صالحة.

اما إذا وجدت القطعة المعدنية في أعلى الكوب أم في وسطه إذا لا زالت هذه الأطعمة صالحة لتناولها. وهكذا تتأكدين من سلامة غذائك وصلاحيته. يمكنك تطبيق هذه الحيلة في كل مرة تودين فيها الخروج من المنزل لحماية أطفالك من التسمم الغذائي وضمان سلامتهم! هل سبق وذهبت في رحلة طويلة برفقة عائلتك واضطررت الى إفراغ الثلاجة من الأطعمة وبخاصة اللحوم والدواجن منها لأنها ستتعرّض للذوبان لتعود وتتجمّد من جديد؟ أم أنك تتركين هذه الأطعمة في الثلاجة؟ عليك أن تحذري عزيزتي لأن ذوبان اللحوم وإعادة تجميدها قد يؤدي الى التسمّم الغذائي.لكن اليوم سنقدّم لك حيلة بسيطة للغاية ستحول دون تخلّصك من الأطعمة في الثلاجة قبل الخروج من المنزل لفترة طويلة وتهديد صحة عائلتك بالتسمم الغذائي في حال لم تعد هذه الأطعمة صالحة من دون علمك بذلك! وبذلك ستسهل عليك هذه الحيلة معرفة ما إذا كانت هذه الأطعمة صالحة أم لا.تقضي الحيلة هذه بوضع كوب من الماء في الثلاجة أو الفريزر حتى يجمد الماء فيه ثم وضع عملة معدنية على سطح الماء المثلج. والسبب؟الكوب مع العملةالعملة المعدنية في كوب الثلج ستكون كفيلة في تحديد تغيرات الحرارة في الثلاجة التي تضعين فيها الطعام المجمّد كاللحوم والدواجن طيلة فترة غيابك عن المنزل.وعند عودتك عليك مراقبة المستوى الذي تتمركز فيه القطعة المعدنية، فإذا وجدتها في أسفل الكوب إذًا عليك رمي الأطعمة على الفور لأنها قد تعرّضت للذوبان في هذا الوقت وطبعًا لم تعد صالحة.اما إذا وجدت القطعة المعدنية في أعلى الكوب أم في وسطه إذا لا زالت هذه الأطعمة صالحة لتناولها. وهكذا تتأكدين من سلامة غذائك وصلاحيته. يمكنك تطبيق هذه الحيلة في كل مرة تودين فيها الخروج من المنزل لحماية أطفالك من التسمم الغذائي وضمان سلامتهم! عائلتي Saida Online