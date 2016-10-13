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ريجيم سهل يفقدك 7 كيلو ب 10 ايام دون رياضة كل ما عليك هو الإلتزام بالتعليمات أرسل الخبر



هو عبارة عن برنامج غذائي ان التزمت به دون اي تغيير و دون اي اضافة ستصل خسارتك للوزن فيه الى 7 كيلو في 10 ايام

البرنامج الغذائي

فطور الصباح

قهوة او شاي او قهوة بالحليب منزوع الدسم دون سكر

الغذاء

لحم بقر او غنم دون شحوم او صدر دجاج او شرائح ديك رومي او سمك + طبق سلطة مكون #من الخس و الطماطم و الخيار

السناك

مشروب دافئ دون سكر

العشاء

نفس الغذاء

مسموح

2 زبادي طبيعي في اليوم تؤكل حسب الرغبة

تعليمات هامة

يجب الالتزام بشرب لتر و نصف ماء او اكثر

يحب الاكل ببطئ شديد حيث ان وقت الاكل يجب ان يتعدى 20 دقيقة

شرب حبة فيتامين واجب كل يوم

طهي اللحوم يكون اما على البخار او شوي او في الفرن

الالتزام بملعقة واحدة منزيت الزيتون يوميا

كمية اللحوم و السلطة مفتوحة

مسموح اضافة الاعشاب العطرية و الملح و البهارات و خردل ديجون و الخل و الليمون

يمكن تحضير صلصة طماطم بالبهارات و الاعشاب فقط و اضافتها للحوم

اذا اتبعت هذا الرجيم مدة10 ايام دون اي تغيير ستخسر على الاكيد 7كيلو باذن الله من 90 كيلو الى 83 كيلو في 10 ايام فقط فقدت 7 كيلو طريقتي سهلة و دون رياضة حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم التخسيس و الرشاقةهو عبارة عن برنامج غذائي ان التزمت به دون اي تغيير و دون اي اضافة ستصل خسارتك للوزن فيه الى 7 كيلو في 10 ايامالبرنامج الغذائيفطور الصباحقهوة او شاي او قهوة بالحليب منزوع الدسم دون سكرالغذاءلحم بقر او غنم دون شحوم او صدر دجاج او شرائح ديك رومي او سمك + طبق سلطة مكون #من الخس و الطماطم و الخيارالسناكمشروب دافئ دون سكرالعشاءنفس الغذاءمسموح2 زبادي طبيعي في اليوم تؤكل حسب الرغبةتعليمات هامةيجب الالتزام بشرب لتر و نصف ماء او اكثريحب الاكل ببطئ شديد حيث ان وقت الاكل يجب ان يتعدى 20 دقيقةشرب حبة فيتامين واجب كل يومطهي اللحوم يكون اما على البخار او شوي او في الفرنالالتزام بملعقة واحدة منزيت الزيتون يومياكمية اللحوم و السلطة مفتوحةمسموح اضافة الاعشاب العطرية و الملح و البهارات و خردل ديجون و الخل و الليمونيمكن تحضير صلصة طماطم بالبهارات و الاعشاب فقط و اضافتها للحوماذا اتبعت هذا الرجيم مدة10 ايام دون اي تغيير ستخسر على الاكيد 7كيلو باذن الله وكالات Saida Online