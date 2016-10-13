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7 مواقع إلكترونية مفيدة لم تعلم بها من قبل أرسل الخبر



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10minutemail.com: ترغب أحياناً في تصفح موقع او منتدى ما وتجدهم يصرون على أن تقوم بالتسجيل، هذا الموقع يصنع لك بريداً إلكترونياً افتراضياً يمكنك استخدامه لمدة 10 دقائق فقط تستطيع استخدامه في هذه المواقف لتخفف على نفسك عناء استخدام بريدك الشخصي.

Mathway.com: ترغب في حل معادلة رياضية؟ هذا الموقع ضالتك! ما يميزه هو أنك يمكنك أن تعطيه أي معادلة كاملة سهلة او معقدة، وسيقوم بحلها في ثوان معدودة.

thistothat.com: دليلك للصق أي شيء بأي شيء. من على الصفحة الرئيسية للموقع تستطيع اختيار أي نوعين من المواد وسيقوم باخبارك بالوسيلة المناسبة التي يمكن استخدامها للصق المادتين معاً. فمثلا ستعرف أن لصق القماش إلى الزجاج يحتاج لصمغ ساخن. وأشياء أخرى.

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