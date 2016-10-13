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الطفل الفلسطيني محمود الهندي في رعاية وزارة الصحة اللبنانية بجهد مشكور من الوزير وائل أبو فاعور أرسل الخبر



وباسمي واسم شعبنا الفلسطيني اتقدم بالشكر من معاليكم ، وأن يديمكم الله ذخراً وسنداً للأمتين العربية والإسلامية وأن يتقبل الله منكم كل خير ومساعدة تقدموه لكل محتاج أينما وجد وأن يحفظكم الله .

والشكر لمن ساهم بالإضاءة وأشرف على المساعدة في حل قضية هذا الطفل . كل الشكر والتقدير إلى ينبوع العطاء الوافر المتدفق بالخير الكثير جمهورية لبنان ووزيرها الإنساني فوق العادة معالي الوزير وائل أبو فاعور لما قام به من مد الأيدي البيضاء المعطاءة بسخاء كبير لمساعدة الطفل الفلسطيني محمود الهندي النازح من سوريا إلى لبنان في تكفل تكاليف علاجه في مشفى لبيب الطبي في صيدا بعد إطلاق العديد من المناشدات في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة .وباسمي واسم شعبنا الفلسطيني اتقدم بالشكر من معاليكم ، وأن يديمكم الله ذخراً وسنداً للأمتين العربية والإسلامية وأن يتقبل الله منكم كل خير ومساعدة تقدموه لكل محتاج أينما وجد وأن يحفظكم الله .والشكر لمن ساهم بالإضاءة وأشرف على المساعدة في حل قضية هذا الطفل . الأستاذ وسيم وني Saida Online