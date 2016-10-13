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#أنا_خريج_توكتوك: سائق يصفع نظام السيسي (فيديو) أرسل الخبر



ففي فيديو اكتسح منصات التواصل، وقامت حسابات وصفحات كثيرة بنشره، لسائق توكتوك من الملايين في مصر، الذين حملوا الشهادات الجامعية، ولم يجدوا عملاً، سوى قيادة "توكتوك"، وجّه رسالة نارية عبر فضائية "الحياة"، مع المذيع عمرو الليثي، وبرنامجه "واحد من الناس"، إذ انفجر فيه السائق برسالة صاروخية، عبارة عن قصف جبهة حقيقي للحكم العسكري القابع على صدور المصريين منذ أكثر من ستين عاماً.

في البداية تساءل: "دولة فيها برلمان ومؤسسات عسكرية وأمنية داخلية وخارجية و20 وزير يكون حالها كده؟" وتابع: "بالله عليك قبل ما تحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان فيه رز وبنصدّره، وسكر مكفينا دلوقتي مش لاقيين راح فين وإزاي؟" ثم انتقل لقصف جبهة إعلام النظام: "نتفرج على التلفزيون مصر فيينا، ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال، وطالعين في التلفزيون يقولوا مصر بتنهض وبتروح وتيجي".

ومن الإعلام للبرلمان، وجّه سائق التوكتوك سؤاله: "بالله عليك دولة مش لاقية تروح تحتفل وتجيب 38 وفد وتصرف عليهم 25 مليون جنيه، والفقير والغلبان مش لاقي، الناس دي ربنا هيسألها يوم القيامة".

ووصل القصف لمشاريع السيسي القومية: "عمالين يعملوا في مشاريع قومية مالهاش تلاتين ألف لازمة، لحد ما لبسنا في حيطة، والتعليم عندنا في أسفل سافلين، وطول مافيش تعليم مش هننهض"، وتابع: "أركان الدولة تلاتة، تعليم وصحة وزراعة، لو المواطن لقي التلاتة دول، مش هيقدر علينا غير ربنا"، وهنا سأله المذيع: "إنت خريج إيه؟"، فرد "أنا خريج توكتوك بس سيبني أكمل".

وأكمل السائق صواريخه الموجهة: "إحنا من ميت سنة جَت اليابان تتعلم من نهضتها دي، مصر اللي كانت بتسلّف بريطانيا، وتاني دولة عملت سكة حديد دي مصر؟" ثم جاء على جرح الاقتصاد: "مصر اللي كان عندها أكبر احتياطي نقدي في العالم تبقى كده؟"، وتعجّب خريج "التوكتوك" من حال مصر التي كانت تحكم السودان وتشاد والجزيرة العربية، وأصبحت تتحكم فيها دول خليجية وتهزأ بها، وختم رسالته: "هو مافيش حد عنده ضمير يقول لأ؟ حال مصر ده مايرضيش ربنا حرام".



"#أنا_خريج_توكتوك"، هكذا هتف رواد مواقع التواصل، بمن فيهم خريجو الجامعات ومختلف أنواع التعليم، وصعدوا بالوسم إلى صدارة قائمة الأكثر تداولاً، على موقع "تويتر"، طوال ليلة أمس الأربعاء، وقد اقتبسوا الكلمة من سائق "توكتوك" عبّر عن حالة الغضب في صدورهم جميعاً.ففي فيديو اكتسح منصات التواصل، وقامت حسابات وصفحات كثيرة بنشره، لسائق توكتوك من الملايين في مصر، الذين حملوا الشهادات الجامعية، ولم يجدوا عملاً، سوى قيادة "توكتوك"، وجّه رسالة نارية عبر فضائية "الحياة"، مع المذيع عمرو الليثي، وبرنامجه "واحد من الناس"، إذ انفجر فيه السائق برسالة صاروخية، عبارة عن قصف جبهة حقيقي للحكم العسكري القابع على صدور المصريين منذ أكثر من ستين عاماً.في البداية تساءل: "دولة فيها برلمان ومؤسسات عسكرية وأمنية داخلية وخارجية و20 وزير يكون حالها كده؟" وتابع: "بالله عليك قبل ما تحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان فيه رز وبنصدّره، وسكر مكفينا دلوقتي مش لاقيين راح فين وإزاي؟" ثم انتقل لقصف جبهة إعلام النظام: "نتفرج على التلفزيون مصر فيينا، ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال، وطالعين في التلفزيون يقولوا مصر بتنهض وبتروح وتيجي".ومن الإعلام للبرلمان، وجّه سائق التوكتوك سؤاله: "بالله عليك دولة مش لاقية تروح تحتفل وتجيب 38 وفد وتصرف عليهم 25 مليون جنيه، والفقير والغلبان مش لاقي، الناس دي ربنا هيسألها يوم القيامة".ووصل القصف لمشاريع السيسي القومية: "عمالين يعملوا في مشاريع قومية مالهاش تلاتين ألف لازمة، لحد ما لبسنا في حيطة، والتعليم عندنا في أسفل سافلين، وطول مافيش تعليم مش هننهض"، وتابع: "أركان الدولة تلاتة، تعليم وصحة وزراعة، لو المواطن لقي التلاتة دول، مش هيقدر علينا غير ربنا"، وهنا سأله المذيع: "إنت خريج إيه؟"، فرد "أنا خريج توكتوك بس سيبني أكمل".وأكمل السائق صواريخه الموجهة: "إحنا من ميت سنة جَت اليابان تتعلم من نهضتها دي، مصر اللي كانت بتسلّف بريطانيا، وتاني دولة عملت سكة حديد دي مصر؟" ثم جاء على جرح الاقتصاد: "مصر اللي كان عندها أكبر احتياطي نقدي في العالم تبقى كده؟"، وتعجّب خريج "التوكتوك" من حال مصر التي كانت تحكم السودان وتشاد والجزيرة العربية، وأصبحت تتحكم فيها دول خليجية وتهزأ بها، وختم رسالته: "هو مافيش حد عنده ضمير يقول لأ؟ حال مصر ده مايرضيش ربنا حرام". العربي الجديد Saida Online