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الشاعرة د. انتصار الدنان أحيت أمسية شعرية في صالون رولى بتكجي الثقافي أرسل الخبر



افتتحت الأمسية بكلمة ترحيب من الكاتبة والشاعرة السيدة وفاء الزعتري، ثم تحدثت الكاتبة رولى بتكجي مرحبة باالضيوف، وقالت في تقديمها للشاعرة الدنان: فلسطينية طاعنة الوفاء والكبرياء، ورقم بطاقتها ليمون، من أسرة المحراث، هي أيضاً صلبة كالصخر تخمش من يعاديها ويطمع في شمس أرضها، سفيرة الأفاوية والتوت والحزن النبيل في ليل الغربة والشتات، تمور في شعرها امرأة متمردة تتمسك بأهداب العودة وتعيد للعمر صداه.

ثم ألقت الشاعرة الدنان قصائد من ديوان أهداب العودة وامرأة متمردة، وقصائد لم تنشر بعد وألقتها للمرة الأولى في الأمسية، وتناولت قصائدها الوطن والمرأة والحب التي نالت اعجاب الحضور وتفاعلوا معها تصفيقاً.

بدورها الشاعرة الدنان شكرت الكاتبة رولى بتكجي على استضافتها في صالونها الأدبي متمنية لها التقدم والإزدهار في مشروعها الثقافي الرائد في مدينة صيدا.





























































بدعوة من صالون رولى بتكجي الثقافي، أحيت الشاعرة الدكتورة انتصار الدنّان أمسية شعريّة وذلك في قاعة جمعية خريجي المقاصد الإسلامية في صيدا.افتتحت الأمسية بكلمة ترحيب من الكاتبة والشاعرة السيدة وفاء الزعتري، ثم تحدثت الكاتبة رولى بتكجي مرحبة باالضيوف، وقالت في تقديمها للشاعرة الدنان: فلسطينية طاعنة الوفاء والكبرياء، ورقم بطاقتها ليمون، من أسرة المحراث، هي أيضاً صلبة كالصخر تخمش من يعاديها ويطمع في شمس أرضها، سفيرة الأفاوية والتوت والحزن النبيل في ليل الغربة والشتات، تمور في شعرها امرأة متمردة تتمسك بأهداب العودة وتعيد للعمر صداه.ثم ألقت الشاعرة الدنان قصائد من ديوان أهداب العودة وامرأة متمردة، وقصائد لم تنشر بعد وألقتها للمرة الأولى في الأمسية، وتناولت قصائدها الوطن والمرأة والحب التي نالت اعجاب الحضور وتفاعلوا معها تصفيقاً.بدورها الشاعرة الدنان شكرت الكاتبة رولى بتكجي على استضافتها في صالونها الأدبي متمنية لها التقدم والإزدهار في مشروعها الثقافي الرائد في مدينة صيدا. صيدا أون لاين Saida Online