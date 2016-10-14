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شواطئنا وأكياس البلاستيك أرسل الخبر



وبلادنا تزخر والحمدلله بشواطئ ساحرة ولكن مما يثير التساؤل انتشار أكياس ونفايات البلاستيك على كثير من شواطئنا الجميلة مما يؤثر على منظرها وجماليتها، ويؤدي على المدى الطويل إلى كثير من المشكلات البيئية.

ولا شك أن صيدا تتميز بشواطئ رملية رائعة مع تنوع في الحياة البحرية ، كما أنها تعد منطقة بيئية فريدة من نوعها. فبحر صيدا يشكل موطناً دافئاً ومناسباً للسلاحف البحرية وكثير من انواع الأحياء البحرية الاخرى، التي تجتذبها الحياة الآمنة والغذاء المتوفر بشكل واضح.



لكن منتجات البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية التي نحضرها معنا إلى الشواطئ تسهم في زيادة التلوث البيئي في البحر أو على الشاطئ. فعندما تصل هذه الأكياس البلاستيكية إلى مياه الشواطئ، فإنها لا تشوه المنظر العام فقط، بل إنها تكون مصدراً رئيساً لتدمير البيئة البحرية..



لماذا؟!

لأن الطيور البحرية والأسماك والسلاحف البحرية تبتلع هذه الأكياس البلاستيكية كمصدر من مصادر الغذاء المتوفرة هناك.



وتشبه الأكياس البلاستيكية في مظهرها قناديل البحر، مما يجعلها طعاماً مرغوباً للكائنات البحرية التي تعتمد عليها كمصدر غذائي، فيؤدي ذلك إلى موتها.

كما يمكن لهذه الأكياس البلاستيكية أن تعطل المراكب البحرية، وتسد المضخات. أما إذا تطايرت هذه الأكياس فإنها تلوث الطبيعة وتشوه المنظر العام.وتشكل مصيدة للحيوانات البرية الصغيرة.



يبقى أن نقول إن المواد البلاستيكية هي من المواد التي تتميز بصعوبة التحلل، حيث يحتاج البلاستيك إلى حوالي 450 عاماً ليتحلل في البحر، أما في البر فيحتاج إلى أكثر من 1000 عام لكي يتفتت أو يتحلل. كما أن بعض أنواع الأكياس البلاستيكية يحتوي على العناصر الفلزية الثقيلة مثل الزئبق السام الذي يمكن أن يزيد تركيزه في أجسام الأسماك عند ابتلاعها لهذه الأكياس، وهذا يؤدي بالتالي إلى حدوث التسمم للإنسان عند تناول هذه الأسماك.



إن حماية البيئة هي مسؤوليتنا جميعاً، فهل تتضافر الجهود من أجل أن تكون شواطئنا خالية تماماً من التلوث البيئي، وخاصة من الأكياس والنفايات البلاستيكية؟!!











الباحث عن المتعة والراحة وتجديد الطاقة والحيوية يبحث دائماً عن الهواء العليل والمناظر الجميلة، وخاصة عندما تكون بقرب البحار عندما تتكسر الأمواج على شواطئها الرملية الساحرة.وبلادنا تزخر والحمدلله بشواطئ ساحرة ولكن مما يثير التساؤل انتشار أكياس ونفايات البلاستيك على كثير من شواطئنا الجميلة مما يؤثر على منظرها وجماليتها، ويؤدي على المدى الطويل إلى كثير من المشكلات البيئية.ولا شك أن صيدا تتميز بشواطئ رملية رائعة مع تنوع في الحياة البحرية ، كما أنها تعد منطقة بيئية فريدة من نوعها. فبحر صيدا يشكل موطناً دافئاً ومناسباً للسلاحف البحرية وكثير من انواع الأحياء البحرية الاخرى، التي تجتذبها الحياة الآمنة والغذاء المتوفر بشكل واضح.لكن منتجات البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية التي نحضرها معنا إلى الشواطئ تسهم في زيادة التلوث البيئي في البحر أو على الشاطئ. فعندما تصل هذه الأكياس البلاستيكية إلى مياه الشواطئ، فإنها لا تشوه المنظر العام فقط، بل إنها تكون مصدراً رئيساً لتدمير البيئة البحرية..لماذا؟!لأن الطيور البحرية والأسماك والسلاحف البحرية تبتلع هذه الأكياس البلاستيكية كمصدر من مصادر الغذاء المتوفرة هناك.وتشبه الأكياس البلاستيكية في مظهرها قناديل البحر، مما يجعلها طعاماً مرغوباً للكائنات البحرية التي تعتمد عليها كمصدر غذائي، فيؤدي ذلك إلى موتها.كما يمكن لهذه الأكياس البلاستيكية أن تعطل المراكب البحرية، وتسد المضخات. أما إذا تطايرت هذه الأكياس فإنها تلوث الطبيعة وتشوه المنظر العام.وتشكل مصيدة للحيوانات البرية الصغيرة.يبقى أن نقول إن المواد البلاستيكية هي من المواد التي تتميز بصعوبة التحلل، حيث يحتاج البلاستيك إلى حوالي 450 عاماً ليتحلل في البحر، أما في البر فيحتاج إلى أكثر من 1000 عام لكي يتفتت أو يتحلل. كما أن بعض أنواع الأكياس البلاستيكية يحتوي على العناصر الفلزية الثقيلة مثل الزئبق السام الذي يمكن أن يزيد تركيزه في أجسام الأسماك عند ابتلاعها لهذه الأكياس، وهذا يؤدي بالتالي إلى حدوث التسمم للإنسان عند تناول هذه الأسماك.إن حماية البيئة هي مسؤوليتنا جميعاً، فهل تتضافر الجهود من أجل أن تكون شواطئنا خالية تماماً من التلوث البيئي، وخاصة من الأكياس والنفايات البلاستيكية؟!! الناشط البيئي ربيع العوجي Saida Online