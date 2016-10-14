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الرواية الكاملة لمرض ملحم بركات.. وزارة الصحة تتحرّك وفنانون يزورون وسياسيون يتصلون أرسل الخبر





وتابع "ما زاد الطين بلّة ان الفحوص أظهرت ان الموسيقار مصاب بفيروس في الدم. وبعد ايام انتفخت أطرافه وامتلأ جسمه بالماء وضعفت عضلة القلب.. ساءت حال ملحم بركات مما استوجب نقله الى قسم العناية المشددة لسحب الماء من الجسم. تجاوب ملحم مع الادوية، ورحّب بزيارة الرئيس الأسبق العماد إميل لحود له".

من جهةٍ أخرى، زار كلّ من وليد توفيق وماجدة الرومي وإيلي العليا ملحم بركات في العناية المشددة، كما اتصل به كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي، العماد ميشال عون والوزير مروان شربل، وعدد من الفنانين منهم راغب علامة وزين العمر.

وكشف البرنامج ان "وزير الصحة وائل ابو فاعور كلف طبيباً من الوزارة بمتابعة الحال الصحية لملحم بركات، كما فرض على مستشفى اوتيل ديو ان يكون علاج الموسيقار على نفقة وزارة الصحة بالكامل". ضمن برنامج "ما بتعتّم" مع الإعلاميّة ريما صيرفي عبر إذاعة صوت لبنان 93.3، أبدى المحامي مجيد مسعد، صديق عائلة الموسيقار ملحم بركات، عتبه على بعض وسائل الاعلام الّتي نشرت خبر وفاة بركات وروى القصّة كاملةً. في التفاصيل، سرد مسعد أن "أبو مَجد يعاني من تضخّم في القلب ومن مرض الديسك. وبعد خضوعه لعملية تمييل القلب مطلع هذا العام، تفاقمت آلام ظهره لدرجة لا تطاق، مما استدعى ادخال بركات الى مستشفى اوتيل ديو للمعالجة من الالتهابات ".وتابع "ما زاد الطين بلّة ان الفحوص أظهرت ان الموسيقار مصاب بفيروس في الدم. وبعد ايام انتفخت أطرافه وامتلأ جسمه بالماء وضعفت عضلة القلب.. ساءت حال ملحم بركات مما استوجب نقله الى قسم العناية المشددة لسحب الماء من الجسم. تجاوب ملحم مع الادوية، ورحّب بزيارة الرئيس الأسبق العماد إميل لحود له".من جهةٍ أخرى، زار كلّ من وليد توفيق وماجدة الرومي وإيلي العليا ملحم بركات في العناية المشددة، كما اتصل به كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي، العماد ميشال عون والوزير مروان شربل، وعدد من الفنانين منهم راغب علامة وزين العمر.وكشف البرنامج ان "وزير الصحة وائل ابو فاعور كلف طبيباً من الوزارة بمتابعة الحال الصحية لملحم بركات، كما فرض على مستشفى اوتيل ديو ان يكون علاج الموسيقار على نفقة وزارة الصحة بالكامل". LBCI Saida Online