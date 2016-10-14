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بالصور والأسماء.. خلية إرهابية قيد التوقيف وهذه اعترافات أفرادها أرسل الخبر



"في إطار الرصد والمتابعة الدقيقة والمكثفة لنشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة، اللبناني (م.خ) والسوريين (إ.ي.م)، (أ.م) ، (م.ق)، (ي.ت)، (م.م) و(ت.ع ) لنشاطهم في الداخل اللبناني لصالح التنظيمات والمجموعات الإرهابية".

وأضاف ىالبيان: "بنتيجة التحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وبناءً لإعترافات الموقوف اللبناني (م.خ) وبعملية دهم نوعية لمنزله تمّ ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وصواعق متفجرة وقُدّرت المضبوطات بحمولة نصف شاحنة، وتمّ أيضاً مصادرة جسم طائر يمكن تحميله بمتفجرة صغيرة مجهز بكاميرا خفية متطورة وكذلك تمّ ضبط سيارة مجهزة بمخبأ سري تستخدم لنقل وتهريب الأسلحة .ومازالت التحقيقات جارية مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".











أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً أعلنت فيه توقيف أفراد خلية إرهابية، وجاء في البيان التالي:"في إطار الرصد والمتابعة الدقيقة والمكثفة لنشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة، اللبناني (م.خ) والسوريين (إ.ي.م)، (أ.م) ، (م.ق)، (ي.ت)، (م.م) و(ت.ع ) لنشاطهم في الداخل اللبناني لصالح التنظيمات والمجموعات الإرهابية".وأضاف ىالبيان: "بنتيجة التحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وبناءً لإعترافات الموقوف اللبناني (م.خ) وبعملية دهم نوعية لمنزله تمّ ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وصواعق متفجرة وقُدّرت المضبوطات بحمولة نصف شاحنة، وتمّ أيضاً مصادرة جسم طائر يمكن تحميله بمتفجرة صغيرة مجهز بكاميرا خفية متطورة وكذلك تمّ ضبط سيارة مجهزة بمخبأ سري تستخدم لنقل وتهريب الأسلحة .ومازالت التحقيقات جارية مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". وكالات Saida Online