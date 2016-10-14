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رسالة من الاستاذ كامل كزبر إلى سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور أرسل الخبر



كنت أودّ لو ان فريقا من سفارتكم الموقرة قد زار الطفل القابع بغيبوبته في مستشفى لبيب واطلع من أهله عن حاله وتأكد من ان وزارة الصحة قد تكفلت حقاً بعلاجه قبل ان تقوم بنشر اخبار ليست صحيحة فلا المستشفى تلقت اي اتصال من حضرتكم ولا وزارة الصحة أبلغت المستشفى بشيء،

سعادة السفير الموقر

هل تعلم ان محمود يتيم الأب والام؟

وهل تعلم ان من صدمه بسيارته قد هرب وتركه مرميا على الارض؟

الا يستحق محمود منك ومني ومن كل مسؤول وصاحب ضمير ان يسعى لتأمين علاجه على نفقة وزارة الصحة والانروا؟ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.

عذرا سعادة السفير فهذه مسؤوليتكم أولاً ...والله الموفق













عذراً سعادة السفير اشرف دبور،كنت أودّ لو ان فريقا من سفارتكم الموقرة قد زار الطفل القابع بغيبوبته في مستشفى لبيب واطلع من أهله عن حاله وتأكد من ان وزارة الصحة قد تكفلت حقاً بعلاجه قبل ان تقوم بنشر اخبار ليست صحيحة فلا المستشفى تلقت اي اتصال من حضرتكم ولا وزارة الصحة أبلغت المستشفى بشيء،سعادة السفير الموقرهل تعلم ان محمود يتيم الأب والام؟وهل تعلم ان من صدمه بسيارته قد هرب وتركه مرميا على الارض؟الا يستحق محمود منك ومني ومن كل مسؤول وصاحب ضمير ان يسعى لتأمين علاجه على نفقة وزارة الصحة والانروا؟ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.عذرا سعادة السفير فهذه مسؤوليتكم أولاً ...والله الموفق كامل كزبر Saida Online