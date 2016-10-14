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بعد رفع الصوت عاليا...وزير الصحة يستجيب ويتكفل بعلاج الطفل محمود الهندي أرسل الخبر



وتوجه الاستاذ كامل كزبر بالشكر الى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والى سعادة السفير اشرف دبور ولإدارة مركز لبيب الطبي التي أبدت إهتماما بالغا بحالة الطفل والشكر موصول لكل من ساعد في حل هذه المشكلة الانسانية.

وختم كزبر بالقول:" يبقى ان ننتظر متابعة القوى الأمنية للتعرف على صاحب السيارة التي صدمت الطفل والدعاء له بالشفاء ." بعدما اثيرت قضية الطفل محمود الهندي الذي يرقد في المستشفى، تمت الاستجابة سريعا حيث اكد الاستاذ كامل كزبر انه وبعد الاتصال بمدير مركز لبيب الطبي السيد معين ابو ظهر اعلمه أن مستشار معالي وزير الصحة وائل ابو فاعور قد ابلغه بتحمل وزارة الصحة تكاليف علاج الطفل محمود الهندي.وتوجه الاستاذ كامل كزبر بالشكر الى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والى سعادة السفير اشرف دبور ولإدارة مركز لبيب الطبي التي أبدت إهتماما بالغا بحالة الطفل والشكر موصول لكل من ساعد في حل هذه المشكلة الانسانية.وختم كزبر بالقول:" يبقى ان ننتظر متابعة القوى الأمنية للتعرف على صاحب السيارة التي صدمت الطفل والدعاء له بالشفاء ." صيدا أون لاين Saida Online