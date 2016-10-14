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اللواء إبراهيم: انا لم اكن يوما خائفا من مخيم عين الحلوة ومن امكان انفجاره أرسل الخبر





وكشف ابراهيم ان "وثيقة السفر البيومترية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان ستصدر ابتداء من مطلع الشهر المقبل". قال المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم خلال حوار في نقابة المحررين: لم اكن يوما خائفا من مخيم عين الحلوة ومن امكان انفجاره. في المخيم آلاف المطلوبين ومنهم آلاف المظلومين، وهو امر ناتج عن سوء التعاطي التاريخي مع المخيم. فلم يكن هناك تواصل بيننا وبينهم. فكانت إفادات البعض عن حدث معين في المخيم تؤدي الى إصدار قرارات بحق ابرياء ومنها ما كان صائبا. ولذلك هناك ملفات لمجرمين وأخرى لأبرياء. والأهم ان من يريدون التفجير ليس لديهم القدرة على ذلك نتيجة التنسيق مع المراجع الأمنية في داخل المخيم. ومن يسلمون انفسهم، إن كانوا مظلومين تصحح اوضاعهم وفي حال العكس يحالون الى المراجع القضائية المختصة. ولكن لا بد من الإشارة الى ان اخطر المطلوبين لم يسلموا انفسهم بعد بدليل ان العملية التي قام بها الجيش في داخل المخيم لتوقيف عماد ياسين كشفت عن وجود أمثال له فيه. فياسين لديه "مخزون تاريخي" من الإرهاب فهو شاهد على عمليات ارهابية منذ صغره ومنها اغتيال القضاة الأربعة في صيدا".وكشف ابراهيم ان "وثيقة السفر البيومترية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان ستصدر ابتداء من مطلع الشهر المقبل". الوكالة الوطنية للإعلام Saida Online