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بالفيديو... لن تصدقوا أعمار أفراد عصابة السرقة هذه في صيدا !!! أرسل الخبر



وفي التفاصيل، فقد دخل ثلاثة اطفال الى محل China House في بناية الرحاب بلازا في شارع رياض الصلح في صيدا حين كان الباب مفتوحاً واستغلوا قيام صاحب المحل بالتحدث الى احد الزبائن فقاموا بسرقة مبلغ مئة وعشرين دولار امريكي كانوا على الطاولة في المحل قبل ان يفروا.

وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت قوة مشتركة من مفرزة استقصاء الجنوب وفرع المعلومات في صيدا من توقيف عصابة السرقة المؤلفة من ثلاثة اطفال فلسطينيين اضافة الى شقيق احدهم الذي كان برفقتهم لحظة اعتقالهم وهم :الشقيقين محمد ش. (6 سنوات) و سعيد ش. (7 سنوات)، فاضل ق. (11 سنة) وشقيقه زاهر ق.(10 سنوات) والاخير لم يكن معهم عند قيامهم بالسرقة.

وقد سلم جميع الموقوفين الى مخفر صيدا القديمة لاستكمال التحقيق معهم قبل احالتهم للقضاء المختص.



تعرض محل China House لبيع الهدايا والشوكولا في صيدا للسرقة امس من قبل ثلاثة اطفال قبل ان يفروا الى جهة مجهولة.وفي التفاصيل، فقد دخل ثلاثة اطفال الى محل China House في بناية الرحاب بلازا في شارع رياض الصلح في صيدا حين كان الباب مفتوحاً واستغلوا قيام صاحب المحل بالتحدث الى احد الزبائن فقاموا بسرقة مبلغ مئة وعشرين دولار امريكي كانوا على الطاولة في المحل قبل ان يفروا.وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت قوة مشتركة من مفرزة استقصاء الجنوب وفرع المعلومات في صيدا من توقيف عصابة السرقة المؤلفة من ثلاثة اطفال فلسطينيين اضافة الى شقيق احدهم الذي كان برفقتهم لحظة اعتقالهم وهم :الشقيقين محمد ش. (6 سنوات) و سعيد ش. (7 سنوات)، فاضل ق. (11 سنة) وشقيقه زاهر ق.(10 سنوات) والاخير لم يكن معهم عند قيامهم بالسرقة.وقد سلم جميع الموقوفين الى مخفر صيدا القديمة لاستكمال التحقيق معهم قبل احالتهم للقضاء المختص. صيدا أون لاين Saida Online