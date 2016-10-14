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بالفيديو: سعد رمضان ينسحب من الاستديو بسبب هذا السؤال أرسل الخبر



خلال اللقاء الإذاعي، تطرّقت الإعلامية شهرزاد مع ضيفها الفنان سعد رمضان إلى حياته العاطفيّة، وقالت إنّ السبب وراء عدم نشره لصورة حبيبته هو أن البعض يعتبرها "خايبة" أي قبيحة.

فما كان من سعد رمضان إلا أن إنسحب من الاستديو وغادر قبل أن يعود ويكشف بضحكة أنه أوقع الإعلامية في مقلبٍ مباشرةً على الهواء.



حلّ الفنان سعد رمضان ضيفاً على "شدى ف ام" مع الإعلاميّة شهرزاد، ولكن ما الّذي دفعه إلى مغادرة الأستديو وما هو السؤال الّذي استفزّه؟خلال اللقاء الإذاعي، تطرّقت الإعلامية شهرزاد مع ضيفها الفنان سعد رمضان إلى حياته العاطفيّة، وقالت إنّ السبب وراء عدم نشره لصورة حبيبته هو أن البعض يعتبرها "خايبة" أي قبيحة.فما كان من سعد رمضان إلا أن إنسحب من الاستديو وغادر قبل أن يعود ويكشف بضحكة أنه أوقع الإعلامية في مقلبٍ مباشرةً على الهواء. LBCI Saida Online