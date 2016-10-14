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بالصور... اربعة جرحى في حادث سير على طريق الشرحبيل أرسل الخبر



وقد ادى الحادث الى جرح اربعة اشخاص قام الصليب الاحمر اللبناني والجمعية الطبية الاسلامية بنقل ثلاث اصابات الى مركز لبيب الطبي واصابة واحدة الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. .







وقع حادث سير على طريق صيدا- الشرحبيل بين سيارة من نوع كيا حمراء اللون وسيارة رباعية الدفع من نوع انفينيتي سوداء اللون.وقد ادى الحادث الى جرح اربعة اشخاص قام الصليب الاحمر اللبناني والجمعية الطبية الاسلامية بنقل ثلاث اصابات الى مركز لبيب الطبي واصابة واحدة الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. . صيدا أون لاين