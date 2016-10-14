الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو: معلّمة الرياضيات الأكثر إثارة في العالم تثير ضجة!

بالفيديو: معلّمة الرياضيات الأكثر إثارة في العالم تثير ضجة! أرسل الخبر



صور الشابة الشقراء الخاصة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ولُقّبت بمعلمة الرياضيات الأكثر إثارة في العالم.

ونالت الشابّة شهرة واسعة بعدما انتشر فيديو لها من داخل الصفّ عبر يوتيوب وانستغرام نال 173 ألف إعجاب.

وفقاً لفيسبوك، فقد ازدادت شعبية أوكسانا على الموقع بنسبة 3000 في المئة بعد انتشار الفيديو.

قد تكون مادة الرياضيات صعبة للبعض إلّا أنها مادة مميّزة لطلّاب معلّمة تدعى أوكسانا نفيسلايا من روسيا البيضاء.صور الشابة الشقراء الخاصة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ولُقّبت بمعلمة الرياضيات الأكثر إثارة في العالم.ونالت الشابّة شهرة واسعة بعدما انتشر فيديو لها من داخل الصفّ عبر يوتيوب وانستغرام نال 173 ألف إعجاب.وفقاً لفيسبوك، فقد ازدادت شعبية أوكسانا على الموقع بنسبة 3000 في المئة بعد انتشار الفيديو. وكالات Saida Online