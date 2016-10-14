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بالفيديو: فاجأت عريسها في حفل زفافهما... شاهدوا ردة فعله !!! أرسل الخبر



وارتدت العروس، وهي بالأصل راقصة ومغينّة، ثوباً قصيراً باللون الأبيض ورقصت برفقة اشبيناتها بطريقةٍ رائعة جداً أظهرت مهارتها في الرقص.

وسريعاً، انتشر الفيديو الذي نشرته ميليسا على موقع يوتيوب ونال أكثر من 3 مليون مشاهدة حول العالم.

إليكم الفيديو... شاهدوا ردّة فعل العريس !



على إيقاع أغاني النجمة العالميّة بيونسيه، قرّرت عروس كنديّة تُدعى ميليسا مولينارو أن تُفاجئ عريسها في حفل زفافهما برقصةٍ مثيرة مع اشبيناتها.وارتدت العروس، وهي بالأصل راقصة ومغينّة، ثوباً قصيراً باللون الأبيض ورقصت برفقة اشبيناتها بطريقةٍ رائعة جداً أظهرت مهارتها في الرقص.وسريعاً، انتشر الفيديو الذي نشرته ميليسا على موقع يوتيوب ونال أكثر من 3 مليون مشاهدة حول العالم.إليكم الفيديو... شاهدوا ردّة فعل العريس ! وكالات