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بالفيديو.. حارس يصد الكرة خارج منطقته بيده دون اعتراض الحكم اوالمعلق او اللاعبين أرسل الخبر



الواقعة حدثت عندنا أنفرد المهاجم الأفريقي لفريق النصر للتعدين "باتريد أدو" من منتصف الملعب إلى مرمى الإسماعيلي وخرج عليه حارس الإسماعيلي محمد عواد وسدد أدو الكرة، وتصدى لها عواض بيده الذي كان خارج منطقة الجزاء بحوالي 5 ياردات كاملة.

والمثير أن الواقعة لم يشاهدها حكم المباراة ولا المساعدين له، ولم يعترض عليها لاعبي فريق النصر للتعدين أو الجهاز الفني عند وقوعها، وانتهت المبارة بتعادل الفريقين 1/1 في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.



وأثارت الواقعة جدل المحللين في الأستوديهات التحليلة والمراقبين للمباراة، ولم يصرح حكم المباراة عن هذه الواقعة ولماذا لم تحتسب رغم وضوحها للجميع.





فيما أبدى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة سابقًا، تعجبه الشديد، من الحكم شريف حسن الذي أدار مباراة الإسماعيلي والنصر للتعدين، والتي انتهت منذ قليل بالتعادل بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.



واستغرب الغندور، من عدم احتساب الحكم لمسة يد واضحة، لحارس الإسماعيلي الذي تصدى لإنفراد لاعب التعدين، بيديه من وسط الملعب، وتجاهل جميع من الملعب قرار الحكم باستمرار اللعب دون إي اعتراض من اللاعبين، في واقعة من أغرب ما يمكن مشاهدته في الملاعب المحلية والعالمية.



ووصف الغندور الحكم بأن لياقته البدنية هي السبب الرئيسي في عدم وجوده في المكان المناسب، الذي يمكنه من رؤية الكرة بوضوح، قائلاً:" الحكم في هذه الكرة هو شاهد ماشفش حاجه".



وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية، للاستوديو التحليلي للمباراة على قناة dmc sports، عقب انتهاء اللقاء، أن مثل هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعادة المباراة مرة أخرى.



شهدت مباراة الإسماعيلي والنصر للتعدين المقامة التي أقيمت اليوم بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم، واقعة تحكيمية غريبة اثارت جدل كبير حول الواقعة، والتي على أعقابها قرر اتحاد الكرة المصري وقف حكم المبارة.الواقعة حدثت عندنا أنفرد المهاجم الأفريقي لفريق النصر للتعدين "باتريد أدو" من منتصف الملعب إلى مرمى الإسماعيلي وخرج عليه حارس الإسماعيلي محمد عواد وسدد أدو الكرة، وتصدى لها عواض بيده الذي كان خارج منطقة الجزاء بحوالي 5 ياردات كاملة.والمثير أن الواقعة لم يشاهدها حكم المباراة ولا المساعدين له، ولم يعترض عليها لاعبي فريق النصر للتعدين أو الجهاز الفني عند وقوعها، وانتهت المبارة بتعادل الفريقين 1/1 في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.وأثارت الواقعة جدل المحللين في الأستوديهات التحليلة والمراقبين للمباراة، ولم يصرح حكم المباراة عن هذه الواقعة ولماذا لم تحتسب رغم وضوحها للجميع.فيما أبدى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة سابقًا، تعجبه الشديد، من الحكم شريف حسن الذي أدار مباراة الإسماعيلي والنصر للتعدين، والتي انتهت منذ قليل بالتعادل بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.واستغرب الغندور، من عدم احتساب الحكم لمسة يد واضحة، لحارس الإسماعيلي الذي تصدى لإنفراد لاعب التعدين، بيديه من وسط الملعب، وتجاهل جميع من الملعب قرار الحكم باستمرار اللعب دون إي اعتراض من اللاعبين، في واقعة من أغرب ما يمكن مشاهدته في الملاعب المحلية والعالمية.ووصف الغندور الحكم بأن لياقته البدنية هي السبب الرئيسي في عدم وجوده في المكان المناسب، الذي يمكنه من رؤية الكرة بوضوح، قائلاً:" الحكم في هذه الكرة هو شاهد ماشفش حاجه".وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية، للاستوديو التحليلي للمباراة على قناة dmc sports، عقب انتهاء اللقاء، أن مثل هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعادة المباراة مرة أخرى. هافنغتون بوست Saida Online