الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالفيديو.... لحظة اعتقال امير داعش في عين الحلوة عماد ياسين

بالفيديو.... لحظة اعتقال امير داعش في عين الحلوة عماد ياسين أرسل الخبر



وقد أظهر الفيديو ان عماد ياسين كان يمشي من دون مرافقة في الشارع وعند وصوله بجانب المكان المتواجد فيه عناصر الجيش انقض عليه اربعة عناصر وقاموا بسحبه الى داخل محل ومن ثم الى خارج حي الطوارىء مستخدمين باب حديدي خلفي للمحل، فيما ظهر ثلاثة عناصر اخرين من الجيش اللبناني يأمنون عملية الانسحاب حيث تم إلقاء قنابل دخانية بعد الانسحاب.



واظهر الفيديو انه لم يتم اطلاق اي طلقة نارية خصوصا وانه كان هناك عدد من المواطنين المتواجدين في الشارع اثناء العملية.





اظهر فيديو لكاميرا مراقبة العملية النوعية لاعتقال امير داعش عماد ياسين من قبل وحدة خاصة للجيش اللبناني في حي الطوارىء في مخيم عين الحلوة.وقد أظهر الفيديو ان عماد ياسين كان يمشي من دون مرافقة في الشارع وعند وصوله بجانب المكان المتواجد فيه عناصر الجيش انقض عليه اربعة عناصر وقاموا بسحبه الى داخل محل ومن ثم الى خارج حي الطوارىء مستخدمين باب حديدي خلفي للمحل، فيما ظهر ثلاثة عناصر اخرين من الجيش اللبناني يأمنون عملية الانسحاب حيث تم إلقاء قنابل دخانية بعد الانسحاب.واظهر الفيديو انه لم يتم اطلاق اي طلقة نارية خصوصا وانه كان هناك عدد من المواطنين المتواجدين في الشارع اثناء العملية. صيدا أون لاين Saida Online