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المقدح ينتقل إلى مخيم مار الياس في بيروت أرسل الخبر





ووفق المصادر، فان المقدح سيولي اهتمامه الأمني لمخيمي «شاتيلا»، حيث تدور حرب بلا هوادة مع تجار المخدرات، و«برج البراجنة» لتحصينه من اي فتنة مع الجوار، قبل ان ينتقل الى «البداوي» شمالاً في اطار خطة متكاملة لتعميم تجربة القوة الأمنية المشتركة على كافة المخيمات.

كشفت مصادر فلسطينية ان قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح قرر استئناف مهماته بعد مرحلة من «الاعتكاف الضمني»، في أعقاب مطالبته بإعادة هيكلة «القوة الأمنية» بعد سلسلة من الأحداث الأمنية المتنقلة في مخيم عين الحلوة وعمليات الاغتيال الأخيرة، بحيث تكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة،لا سيما ما يتعلق باعتقال المشبوهين والتحقيق معهم ومحاسبتهم منعاً للأعمال التي تؤرق أمن مخيم عين الحلوة بين الحين والاخر. وقالت مصادر «فتحاوية» ان اللواء المقدح قرّر الانتقال الى بيروت لممارسة مهماته كقائد للقوة الأمنية في كل لبنان وليس حصر مهماته في منطقة صيدا، وقد اتّخذ مقراً له في مخيم مار الياس في قلب العاصمة بدل مخيم عين الحلوة وانه يجري العمل على تجهيز هذا المقر بكل ما يتطلب، على ان يتولى العميد خالد الشايب مهمات القوة الأمنية في منطقة صيدا وفق الاتفاق والصفة التي يتمتع بها.ووفق المصادر، فان المقدح سيولي اهتمامه الأمني لمخيمي «شاتيلا»، حيث تدور حرب بلا هوادة مع تجار المخدرات، و«برج البراجنة» لتحصينه من اي فتنة مع الجوار، قبل ان ينتقل الى «البداوي» شمالاً في اطار خطة متكاملة لتعميم تجربة القوة الأمنية المشتركة على كافة المخيمات. الراي الكويتية Saida Online