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بالصور.. طائرات الجيش السوري ترمي شفرات حلاقة على أحياء حلب الشرقية! أرسل الخبر



وبحسب ما نشر من صور، تقول المناشير " ليس من الرجولة أن تتحصنوا خلف المدنيين والإحتماء بهم، أخرجوا المدنيين من الأحياء ونحن مستعدون لحمايتهم ونقلهم إلى أي منطقة والإهتمام بهم فهم أهلنا." كذلك تقول مناشير أخرى "أتركوا أسلحتكم ونحن مستعدون لتسوية أوضاعكم ضمن خطة المصالحة الوطنية، ولمن يرغب بالخروج إلى أي منطقة أخرى فنحن مستعدين لتأمين ممر آمن لكم، شرط الإفراج عن جميع المدنيين والعسكريين المحتجزين لديكم."



بحسب النشطاء الذين تناقلوا الصور فإن شفرة الحلاقة تهدف إلى تسهيل عملية فصل من يريد الخروج عن المقاتلين عبر السماح لهم بحلق ذقونهم قبل المغادرة.

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور تظهر عدد من المقتنيات التي رمتها طائرات الجيش السوري على أحياء حلب الشرقية، وتضم العلم الرسمي لسوريا، إضافة إلى ملابس بيضاء وشفرات حلاقة وصابون، مرفقين برسالة موجهة إلى "حاملي السلاح في الأحياء الشرقية لمدينة حلب"، وتطلب المناشير الملقاة من المسلحين "إلقاء السلاح" والإفراج عن المدنيين المحتجزين في الأحياء الشرقية.وبحسب ما نشر من صور، تقول المناشير " ليس من الرجولة أن تتحصنوا خلف المدنيين والإحتماء بهم، أخرجوا المدنيين من الأحياء ونحن مستعدون لحمايتهم ونقلهم إلى أي منطقة والإهتمام بهم فهم أهلنا." كذلك تقول مناشير أخرى "أتركوا أسلحتكم ونحن مستعدون لتسوية أوضاعكم ضمن خطة المصالحة الوطنية، ولمن يرغب بالخروج إلى أي منطقة أخرى فنحن مستعدين لتأمين ممر آمن لكم، شرط الإفراج عن جميع المدنيين والعسكريين المحتجزين لديكم."بحسب النشطاء الذين تناقلوا الصور فإن شفرة الحلاقة تهدف إلى تسهيل عملية فصل من يريد الخروج عن المقاتلين عبر السماح لهم بحلق ذقونهم قبل المغادرة. الجديد Saida Online